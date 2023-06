Pääministeri Orpo hallituksen tilanteesta: Haava täytyy saada umpeen

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) vakuutti medialle torstaina, että hallitus on yhä toimintakykyinen elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) luottamusäänestyksen jäljiltä. Orpo sanoi kuitenkin, että haava on saatava umpeen.

RKP ei äänestänyt Junnilan luottamuksen puolesta tämän äärioikeistolaista viestintää ja kytköksiä koskeneessa luottamusäänestyksessä, mikä kuumensi tilannetta hallituksessa heti sen alkumetreillä. Orpo sanoi, että ensi viikolla on määrä puhua hallituksen sisäisistä säännöistä ja toiminnasta. Junnilan luottamuskysymys tullaan hänen mukaansa käymään läpi perinpohjaisesti.

Purra IS:lle: Hallituksessa on avohaava

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kuvasi tilannetta hallituksessa Ilta-Sanomille aiemmin avohaavaksi.



Perussuomalaisia johtava Purra sanoi Ilta-Sanomille, että asiaa tullaan käsittelemään hallituksessa ensi viikolle. Purra sanoo olevan selvää, että näin ei voi jatkua.



Purran mukaan on hyvin poikkeuksellista, että hallituspuolueessa äänestetään epäluottamusta hallituksen ministerille.



Äärioikeistokytköksistä syytetty Junnila sai eilen eduskunnan luottamuksen. Kukaan hallituspuolue RKP:n kansanedustajista ei äänestänyt Junnilan luottamuksen puolesta. Kolme edustajaa äänesti tyhjää. Loput seitsemän, mukaan lukien puolueen kaikki ministerit, äänestivät epäluottamuksen puolesta.



Purra huomioi Ilta-Sanomille myös sen, että yksi RKP:n edustaja äänesti koko hallituksen luottamusta käsitellessä tyhjää.



– Näitä asioita tullaan käsittelemään lähipäivinä. Näin töyssyisesti ei voi jatkaa. Mikäli hallituksessa on näin paljon ristivetoa, niin tietenkään asioiden edistäminen, joissa on mukana kaikille puolueille vaikeita asioita, ei ole mahdollista, Purra sanoo lehdelle.



Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoi eilen luottamusäänestysten jälkeen, että hallitus oli pitämässä joka tapauksessa ensi viikolla yhteisen kokoontumisen, jossa keskustellaan esimerkiksi yhteisistä pelisäännöistä ja toimintaperiaatteista.



Orpo lähti eilen Brysseliin, jossa hän osallistuu EU:n huippukokoukseen.