Onko kokoomus jäänyt perussuomalaisten jalkoihin? Tutkijat vastaavat

Rahkonen sanoo, että vielä viime viikolla hänen arvionsa olisi ollut kokoomuksen kannalta huolestuttavampi. Hän kertoo ajatelleensa, että hallituksen kansainvälinen maine on loattu eikä hallitus voi jatkaa.

Politiikan toimittaja Riikka Uosukainen: Käynnissä on vaalien jälkinäytös – "Mitä porukkaa nämä perussuomalaiset ovat ja voiko heidän kanssaan tehdä hallitusyhteistyötä?"

Vuorelma: Jännite ei katoa

– Hallituksen koossa pitävä liima löytyy talouspoliittiselta akselilta. Nyt kokoomuksessa ja muissakin hallituspuolueissa on huomattu, että hallitus ei pysty kontrolloimaan sitä, että yhteiskunnallinen keskustelu pysyisi sillä akselilla, Vuorelma sanoo STT:lle.

Hänen mielestään kokoomuksen säännöllinen vetoaminen pelisääntöihin ei ole ratkaisu. Pelisäännöistä sopiminen ei strategiana toimi, koska perussuomalaisten pyrkimyksenä on nimenomaan haastaa pelisääntöjä.

– Arvioni on, että hyvin syvä jännite, joka nähdään jo tässä alkutaipaleella, ei katoa mihinkään. On hyvin epätodennäköistä, että perussuomalaiset luopuisi politiikan tekemisen tavasta, joka on määrittänyt puoluetta jo vuosien ajan, Vuorelma sanoo.