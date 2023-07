Tutkija: RKP:llä on taka-ajatus, joka voi pelastaa hallituksen ilman kummempia toimia

Ruotsalainen eduskuntaryhmä keskusteli perjantaina hallituksen toimintakyvystä, josta he kertoivat olevansa hyvin huolissaan. Huolta olivat aiheuttaneet ja lisänneet valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) rasistiset kirjoitukset.

– RKP on selvästi ratkaisijan asemassa. Puolue jätti takaportin yhteistyön jatkumiselle, eivätkä halunneet puhaltaa pilliin, Rahkonen sanoi.

– Tässä on myös tausta-ajatuksena se, että jos aikaa vähän kuluisi ja pöly laskeutuisi. Nykyisessä mediaympäristössä kohut nousevat ja laantuvat tosi nopeasti, hän jatkaa.

Oppositiolla on "erityisen suuri motivaatio" horjuttaa hallitusta, Rahkonen arvioi. Ilmeinen syy on se, että kokoomuksen johdolla laadittu hallitusohjelma on vasemmistopuolueille ja vihreillekin epämieluisa.