Hallitus aikoo keskustella sisäisestä toiminnastaan – politiikan tutkijat eivät usko ristiriitojen katoavan hetkessä

Politiikan tutkijat Johanna Vuorelma ja Kimmo Elo eivät usko hallituksen tälle viikolle kaavaileman tapaamisen ratkaisevan hallituksen sisäisiä ristiriitoja.

Tuore hallitus ajautui ensimmäiseen kriisiinsä noin viikko nimittämisensä jälkeen, kun eduskunnassa mitattiin elinkeinoministeri Vilhelm Junnilan (ps.) luottamusta. Hallituspuolue RKP:n ministerit äänestivät opposition mukana äärioikeiston järjestämässä tapahtumassa esiintyneen Junnilan epäluottamuksen puolesta.

Junnila sai eduskunnan luottamuksen, mutta hän ilmoitti erostaan kaksi päivää myöhemmin perjantaina. Valtio-opin yliopistotutkija Vuorelma Helsingin yliopistosta kuvaa poikkeukselliseksi tilannetta, jossa hallitus ajautuu näin nopeasti ensimmäiseen kriisiin.

– Hallitusohjelmaa ei ole päästy edes toteuttamaan. Hallituksen sisäiset jännitteet eivät liity siihen, mitä hallitusohjelmassa on sovittu. Se liittyy politiikkojen julkiseen profiiliin: millaista retoriikkaa he ovat käyttäneet aiemmin ja millaista politiikan tekemisen tapaa he edustavat, Vuorelma sanoo.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) on sanonut, että hallituksen on tarkoitus keskustella sisäisestä toiminnastaan ja säännöistään. Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra on sanonut, että myös Junnilan luottamusäänestystä tullaan käsittelemään tällä viikolla. Hänen mukaansa näin töyssyisesti ei voi jatkua.

Vuorelman mukaan pelisäännöistä puhuminen ei varsinaisesti ratkaise hallituksen sisäisiä jännitteitä.

– Pelisääntökeskustelu on tapa artikuloida asia julkisuuteen, mutta todellisuudessa kaikki puolueet tietävät yhteiset pelisäännöt. Se ei ole mikään uusi asia, miten hallituksessa toimitaan, Vuorelma sanoo.

Seminaari ei poista arvoeroja

Perustavanlaatuisen eron puolueiden välille tutkijat löytävät arvopohjasta.

Johanna Vuorelma sanoo, että taloudellisesti mitattuna hallituksen neljä puoluetta ovat oikealla. Sen sijaan niiden välille tulee ideologisesti hajontaa arvokonservatiivien ja -liberaalien välillä.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen erikoistutkijana toimiva Kimmo Elo ei usko, että yksittäinen seminaaripäivä pystyisi poistamaan tätä arvoeroa.

– Hallitusohjelman tavoitteista puolueet ovat varmaan suurin piirtein yhtä mieltä, mutta se ei ole mahdollista, että puolueet muuttaisivat jossain seminaarissa, millaisiin arvoihin ne ovat sitoutuneet, Elo sanoo.

Elon mukaan arvojen yhteensopimattomuutta on yritetty häivyttää taustalle ja yhteiseksi tehtäväksi olisi nostettu julkisen talouden sopeutus. Hän huomauttaa Orpon puhuneen hallituksesta "järkiavioliittona". Siksi Elon mukaan oli nähtävissä, että jokin arvokysymys nousee vielä esille.

– Edellisen hallituksen aikana näimme, että tapaamisia pidettiin ja oli viimeisiä varoituksia, muttei se tehonnut mihinkään suuntaan. On vaikea nähdä, että saadaan neljän vuoden työrauha, jos nyt pidetään seminaari, Elo sanoo.

Yhteinen pohja vaikeampi löytää

Vuorelma arvioi, että hallituskumppanien väliset jännitteet eivät liity niinkään asiakysymyksiin. Tässä hän näkee eroa edellisen hallituksen toistuviin riitelyihin, joiden hän kuvailee rakentuneen kulloinkin tietyn asiakysymyksen ympärille.

Elo näkee tuoreen hallituksen tuskassa sekä eroavaisuuksia että jatkumoa edeltäjäänsä. Vuorelman tavoin hän huomioi, että kiista kilpistyi nyt yhteen henkilöön ja tämän toimintaan, eikä asiakysymyksiin.

Toisaalta hän arvioi, että osasyynä hallitusten toistuvaan riitelyyn on ympäri Eurooppaa nähty oikeistopopulistien nousu, joka on pirstaloitunut aikaisempaa puoluekenttää ja tuonut uusia kiistakysymyksiä politiikkaan. Se on tehnyt yhtenäisten enemmistöhallitusten muodostamisesta vaikeampaa.

– Tämä johtaa siihen, että koalitioiden arvopohja on paljon moninaisempi kuin aiemmin. Mitä moninaisempi pohja, sitä vaikeampaa on muodostaa yhteistä näkemystä, Elo sanoo.

Esimerkiksi hän nostaa "blokkihallitusten mallimaan" Ruotsin, jossa perinteiset blokit eivät ole kyenneet muodostamaan enemmistöhallitusta ruotsidemokraattien nousun jälkeen.

– Saksassa liikennevalokoalitio on riidellyt kaksi vuotta saamatta mitään merkittävää aikaiseksi, hän lisää.

Hän huomauttaa, että uusille puolueille on ehtinyt vakiintua tietty ydinkannattajakunta. Siksi hän ei usko, että tilanne muuttuisi ainakaan nopeasti.

Myös Rinne nostatti yhteishenkeä

Hallituksen yhteinen aloituspalaveri ei ole ennenkuulumaton järjestely. Antti Rinteen (sd.) hallitus suuntasi suoraan hallitusohjelman julkaisutilaisuudesta nostattamaan yhteishenkeä hotelli Korpilammelle.

Orpo on sanonut, että myös hänen hallituksensa olisi pitänyt yhteisen aloitustilaisuuden ilman Junnilankin tapausta.