Tutkija näkee ydinaseuhon Putinin viimeisenä keinona hakea kunnioitusta: "Kaikki muu on oikeastaan jo mennyt"

Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan Venäjän ydinaseista tiedetään paljon enemmän kuin monen muun maan ydinaseista. Taustalla on Venäjän kahdenvälinen aserajoitussopimus Yhdysvaltojen kanssa, joka koskee mannertenvälisiä ydinaseita.

– Sopimus on harvoja asevalvontasopimuksia, joita Venäjä noudattaa prikulleen, koska se pitää sitä itselleen hyödyllisenä.

Sopimuksen ulkopuolella on Lavikaisen mukaan muita ydinaseita, joista ei tiedetä yhtä paljoa. Tiedossa on, että sopimus sallii reilut 1 500 ydinkärkeä ja sijoitettuja lavetteja 700. Lisäksi Venäjällä arvioidaan olevan ”pari tuhatta” taktista asetta.

Lavikainen kuitenkin huomauttaa, että aseita on edelleen liikaa.

Ydinaseista puhumalla pelotellaan vastapuolta

Lavikaisen mukaan ase ei suuresti eroa toimintaperiaatteiltaan edellisistään. Sen sijaan hän pitää kiinnostavana, että Venäjä on päättänyt rakentaa siiloista ammuttavan hyvin raskaan ydinaseen. Tämä tarkoittaa, että Yhdysvallat tietävät tarkkaan, missä ase on ja mihin se pystyy.

– Venäjä on tietysti vihjaillut eri yhteyksissä olosuhteista, joissa se voisi käyttää ydinaseita. Se oli odotettavissa, koska he puhuvat siitä jatkuvasti.

Puhumisen funktiona on vastapuolen pelottelu ja sen toimintaan vaikuttaminen. Lavikainen kuvailee ydinaseiden olevan ainoa tapa, jolla Venäjä voi saada aikaan kunnioitusta tai pelkoa suurvaltana.

– Kaikki muu on oikeastaan jo mennyt.

– Jo 90-luvulla kysyttiin, mitä Venäjä on ilman ydinaseita kansainvälisessä mielessä.

Voitaisiinko ydinaseita käyttää?

Kynnys ydinaseiden käyttämiselle on Lavikaisen mukaan hyvin korkea, koska aseiden tuhovoima kääntyy itse käyttäjää vastaan.

– Ne joutuisivat ottamaan sen huomioon puolustussuunnitelmissaan, että vastapuolella on holtittomasti käyttäytyvä valtion johtaja. Yksikään valtio ei halua joutua sellaisten pohdintojen kohteeksi. Silloin he maalaisivat käytännössä maalitaulun omaan selkäänsä.

”Putin on pitkävihainen, kostonhimoinen ja herkkä loukkaantumaan”

Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on varoittanut, että Putin saattaa olla valmis käyttämään ydinaseita

Lavikaisen mukaan asiaa on syytä pohtia vakavasti.

– Putin on väärä henkilö päättämään tällaisten asioiden käytöstä, sillä Putin on pitkävihainen, kostonhimoinen ja herkkä loukkaantumaan. Nämä eivät ole hyviä ominaisuuksia johtajalle, joka päättää tällaisista asioista.

Lavikaisen mukaan Venäjällä on pitkä ketju ydinaseiden käytön päättämisestä. Putinin lisäksi päätöksen tekemiseen tarvitaan puolustusministeri ja asevoimien komentaja. Taustalla on lisäksi koneisto, joka suosittelee sopivia toimenpiteitä.

Näin suomalaiset ajattelevat ydinaseista

Ulkoministeri Haavisto kertoi The Guardianin haastattelussa suomalaisten olevan huolissaan ydinasekysymyksestä.

– On se aika ikävää, että vieressä on naapuri, jolla sellaisia on.