YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui Puolan pyynnöstä hätäkokoukseen venäläisdroonien ilmatilaloukkausten vuoksi.

Puola ja sen liittolaiset tuomitsevat yhteislausunnossaan venäläisdroonien ilmatilaloukkaukset Puolassa aiemmin tällä viikolla.

Lausunto annettiin perjantaina ennen YK:n turvallisuusneuvoston hätäkokousta. Siitä kertoi muun muassa Puolan ulkoministeriö.

– Olemme täällä ilmaisemassa vakavan huolemme ja kiinnittämässä kansainvälisen yhteisön huomion jälleen yhteen räikeään kansainvälisen oikeuden ja YK:n peruskirjan rikkomukseen, jonka Venäjä on tehnyt, Puolan ulkoministeriön edustaja Marcin Bosacki kertoi toimittajille ennen hätäkokousta.

Lausunnossa Venäjän toimia kuvataan holtittomiksi, ja niiden sanotaan tuovan koko aluetta lähemmäksi konfliktia kuin koskaan aiemmin. Lausunnossa maat kehottavat Venäjää välttämään uusia provokaatioita.

Lausunnon ovat allekirjoittaneet Puolan lisäksi 26 muuta EU:n jäsenvaltiota sekä muun muassa Ukraina, Yhdysvallat, Japani ja Kanada.

Puolan mukaan venäläisdroonit loukkasivat sen ilmatilaa keskiviikon vastaisena yönä useita kertoja. Venäjä on kiistänyt, että Puola olisi ollut sen droonien kohteena.

Ukraina: Kauempana rauhasta kuin koskaan

Puolan pyynnöstä YK:n turvallisuusneuvosto kokoontui perjantaina hätäkokoukseen. YK:n poliittisten ja rauhanrakennusasioiden pääsihteeri Rosemary DiCarlo sanoi kokouksen aluksi, että tämänviikkoiset tapahtumat alleviivaavat riskiä tilanteen kärjistymiseen.

Yhdysvaltain edustaja Dorothy Shea taas vannoi puheenvuorossaan, että Yhdysvallat seisoo Nato-liittolaistensa rinnalla.

– Voitte olla varmoja, että puolustamme Nato-alueen jokaista tuumaa.

Puolan Bosacki kehotti neuvostoa vastaamaan Venäjän rikkomuksiin tuomitsemalla ne yhtenäisesti, yksiselitteisesti ja välittömästi.

– Päätöksemme seistä Ukrainan rinnalla sekä puolustaa suvereniteetin ja alueellisen koskemattomuuden periaatteita on horjumaton, hän sanoi.

Ukrainan edustaja Andri Melnyk taas arvioi, että rauhasta ollaan nyt kauempana kuin koskaan. Jos eskaloitumiseen ei reagoida päättäväisesti, Venäjä ei pysähdy Puolaan, hän sanoi.

– Huomenna drooneja tai jopa ohjuksia voi pudota Berliiniin, Pariisiin tai Lontooseen.

G7-maat pohtivat lisäpakotteita Venäjälle

G7-maiden ministerit ovat keskustelleet lisätoimista Venäjän painostamiseksi, kertoo Kanadan valtiovarainministeriö.

Ryhmän puheenjohtajamaana toimiva Kanada järjesti virtuaalisen kokouksen paikallista aikaa perjantaina. Kokouksessa maiden valtiovarainministerit keskustelivat lisätoimista, joilla painostaa Venäjää lopettamaan hyökkäyssotansa Ukrainassa.

Ministerit sopivat muun muassa tutkivansa mekanismeja, joilla Ukrainan taloudellista tukea voitaisiin lisätä entisestään. Maat keskustelivat myös mahdollisista lisäpakotteista Venäjälle.