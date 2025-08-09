Tyrmistyttävä sivusto ilmi: Venäjä kauppaa ukrainalaisia orpolapsia verkossa

Ukrainalainen lasten oikeuksien puolustaja kuvaa sivustoa 2000-luvun lapsikaupaksi.

Venäjän Itä-Ukrainan Luhanskiin asettama hallinto on julkaissut verkossa kuvaston, jossa orpoja ukrainalaislapsia adoptoidaan Venäjälle, kirjoittaa Save Ukraine -avustusjärjestön perustaja ja johtaja Mykola Kuleba.

Asiasta ovat uutisoineet myös muun muassa saksalaislehti Bild ja riippumaton venäläismedia Novaja Gazeta Europe.

Verkkokuvastossa on Kuleban mukaan 294 alle 17-vuotiaan lapsen henkilötiedot, mukaan lukien nimet, kasvokuvat ja kuvaukset näiden persoonallisuuksista ja harrastuksista. Lapsia kaupitellaan kuvastossa myös ulkonäön kuten silmien värin tai hiusten värin perusteella.

Kuleballa kerrotaan olevan yli 25 vuoden kokemus lasten oikeuksien puolustamisesta./All Over Press

Yhtä teini-ikäistä lasta kuvaillaan esimerkiksi seuralliseksi ja ystävälliseksi muita lapsia kohtaan. Lisäksi hänen kerrotaan pitävän urheilusta ja piirtämisestä sekä omaavan normaalin työkyvyn, Novaja Gazeta kirjoittaa.

– Tapa, jolla he kuvailevat lapsiamme, muistuttaa orjakatalogia. Tämä on 2000-luvun lapsikauppaa, joka on lopetettava välittömästi, Kuleba kirjoittaa.

Kuleban mukaan suurin osa adoptiokuvastossa olevista lapsista on syntynyt ennen Venäjän Luhanskin miehitystä ja ovat Ukrainan kansalaisia.

Kuleba kirjoittaa myös, että joidenkin lasten vanhemmat on tapettu Venäjän asettaman hallinnon toimesta, ja joillekin lapsille on tehty venäläiset asiakirjat sieppauksen laillistamiseksi.

Novaja Gazeta kirjoittaa, että verkkokuvaston takana on "Luhanskin kansantasavallan" opetusministeriö.

– Me teemme kaikkemme pelastaaksemme nämä lapset ja palauttaaksemme heille tärkeimmän: kodin, perheen ja maan, Kuleba kirjoittaa.

Järjestö kirjoittaa sivuillaan, että Kuleba toimi vuosina 2014–2021 lasten oikeuksien komissaarina.