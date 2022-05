Turvallisesti mökillä – kiinnitä näihin asioihin huomiota: "Merkittävin yksittäinen tekijä tapaturmissa"

Tapaturmapäivän kampanjaa on vietetty tänä vuonna 9.–13.5. ja kampanja huipentuu perjantaina 13.5. Kampanjassa on mukana lukuisia eri järjestöjä ja viranomaisia.

Nämä ovat yleisiä tapaturmia

"Alkoholi on merkittävin yksittäinen tekijä tapaturmissa"

– Alkoholihaitoista keskusteltaessa usein unohdetaan akuutit haitat ja riskit arkisissa tilanteissa. Kesälomakauden käynnistyessä on tärkeää muistuttaa, että alkoholi on merkittävin yksittäinen tekijä tapaturmissa, jotka tapahtuvat kotona ja vapaa-ajalla. Pelkästään asian tiedostaminen toivottavasti herättää jokaisen pohtimaan omaan alkoholinkäyttöön liittyviä tapoja ja tilanteita, toteaa vastuullisuuspäällikkö Marja Aho Alkosta SPR:n tiedotteessa.

Miten on paloturvallisuusosaamisesi laita?

Mökillä on yleensä grilli, sauna ja takka, joten mökkeillessä oma paloturvallisuusosaaminen on tärkeässä roolissa. Palot tulee kuitenkin ehkäistyä, kun käsittelee tulta ja kaasulaitteita huolellisesti ja valvotusti. Oleellista on tietenkin, että tulipalo havaitaan nopeasti, jonka jälkeen osataan vielä toimia oikeaoppisesti.

Suuri osa hukkumisista tapahtuu mökkiympäristössä

– Tapaturmaisten hukkumisten trendi on pitkään ollut laskeva. Etenkin lasten, nuorten ja työikäisten hukkumiset ovat vähentyneet. Sen sijaan ikääntyvien osuus on kasvanut ja pääosa hukkuneista on yli 65-vuotiaita. Jotta mökkikesä on mahdollisimman vesiturvallinen, muistetaan pukea pelastusliivit aina vesille suunnattaessa, uidaan rannan suuntaisesti ja muistetaan, että alkoholi ei kuulu yhteen vesiaktiviteettien kanssa, sanoo SUH:n hengenpelastuksen asiantuntija Anne Hiltunen.