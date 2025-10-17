Suomessa on noin puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa ja moni pohtii nyt sitä, miten mökki laitetaan talviteloille fiksusti ja turvallisesti. Miten vaikkapa kosteuden saa pidettyä pois mökistä?

Asiantuntijan mukaan mökki tulisi laittaa talvikuntoon viimeistään siinä vaiheessa, kun vuorokauden lämpötila pysyttelee pakkasen puolella.

Mikä tahansa vapaa-ajan asunto tarvitsee huoltoa ja toimenpiteitä ennen talvea, ja pienillä teoilla muun muassa kosteuden saa pidettyä pirtistä loitolla.

Kosteus tuo mukaan ummehtuneen hajun, mutta pahimmillaan myös homeen.

