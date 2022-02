Löitkö pääsi? Älä koskaan sivuuta näitä hälytysmerkkejä

Pään iskeytymisestä kovaan katuun ei välttämättä synny näkyvää ruhjetta, jotka kertoisivat ihmiselle lääkärikäynnin tarpeesta. Aivovammoja on eriasteisia lievästä aivotärähdyksestä vakavaan aivovammaan. Mitä pahemmasta vammasta on kyse, sitä merkittävämpiä oireita se aiheuttaa ja sitä haastavampaa toipuminen on.