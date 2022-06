Sauno turvallisesti juhannuksenakin – nämä ovat "erityisiä vaaranpaikkoja"

Kesä on saunomisen kulta-aikaa, kun monet mökkisaunat käyvät kuumina. Vakuutusyhtiö If muistuttaa kuitenkin tiedotteessaan, että sauna on toiseksi suurin palovammojen aiheuttaja ruoan ja juoman käsittelyn jälkeen. Ifin vahinkotilastot kertovat, että saunassa on sattunut noin neljännes kaikista vuosien 2019–2021 aikana korvatuista palovammavahingoista.