Tuhansille inuiittinaisille asennettiin kierukoita 1960-luvulta 1990-luvun alkupuolelle saakka. Tarkoituksena oli kääntää syntyvyys laskuun.
Tanskan pääministeri Mette Frederiksen matkustaa keskiviikkona Grönlantiin pyytämään virallisesti anteeksi tuhansilta grönlantilaisnaisilta, jotka pakotettiin käyttämään kierukkaa. Samalla keskustellaan rahastosta, josta maksettaisiin naisille korvauksia.
Pääministerin kanslian mukaan Frederiksenin matkan tarkoituksena on osoittaa, että Tanska ottaa vastuun tapahtuneesta ja on halukas sovitteluun. Kanslian mukaan on mahdollista, että rahastosta maksettaisiin korvauksia myös muille syrjinnän uhreiksi joutuneille.
Frederiksen pyysi asiaa anteeksi jo elokuussa mutta matkustaa nyt Grönlantiin esittämään virallisen anteeksipyynnön.