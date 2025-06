Trumpin leikkaukset iskivät: 11 miljoonan dollarin arvosta ehkäisyvälineitä voi päätyä roskiin

Yhdysvaltojen kehitysapuun kohdistamat leikkaukset ovat seisauttaneet varastoihin massoittain kondomeja, e-pillereitä ja kierukoita.

Dubaihin ja Belgiaan jumiutuneilla ehkäisyvalmisteilla voitaisiin välttää miljoonia ei-toivottuja raskauksia maailman köyhimmissä maissa.



Sen sijaan ehkäisyvälineet saatetaan tuhota, uutisoi Reuters.



Erät ovat olleet jumissa siitä lähtien, kun Yhdysvaltojen hallinto alkoi helmikuussa leikata kehitysapua osana Donald Trumpin Amerikka ensin -politiikkaa.

Yhdysvallat ei ole enää halukas lahjoittamaan ehkäisyvälineitä tai maksamaan niiden toimituskustannuksia, kaksi avustusalan työntekijää sekä yksi virkamieslähde kertoivat Reutersille.



Sen sijaan Yhdysvaltain kehitysyhteistyövirasto (USAID) on pyytänyt toimitusketjua hallinnoivaa urakoitsijaa myymään erät.



Huhtikuussa lähetetyssä USAID:n sisäisessä muistiossa sanottiin, että ehkäisyvälineet tulisi siirtää välittömästi toiselle yksikölle, jotta ne eivät menisi hukkaan tai aiheuttaisi lisäkustannuksia.

Washingtonista niukasti vastauksia

Ehkäisyvalmisteiden myyminen tai lahjoittaminen on ollut USAIDin mukaan vaikeaa, vaikka neuvottelut ovatkin käynnissä.



Toinen keskusteluissa väläytetty vaihtoehto on toimitusten hävittäminen, mutta tuhoamisen kustannukset voisivat nousta satoihin tuhansiin dollareihin.



Välineiden ja valmisteiden säilyvyysaikakin voi tulla vastaan, jos neuvottelut venyvät.



Reutersin mukaan viivästysten keskeisin syy on se, ettei Yhdysvaltain hallitus ole vastannut kysymykseen varaston kohtalosta.



Varastoissa lojuvat erät oli alun perin tarkoitettu pääosin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa konfliktia pakeneville naisille sekä haavoittuvassa asemassa oleville naisille ja nuorille tytöille



Kondomit olisivat auttaneet estämään myös hivin leviämistä.

