Millainen sairaus on endometrioosi? Nämä ovat tyypillisimmät oireet

Miten endometrioosia hoidetaan?

Millaiset tekijät lisäävät endometrioosin riskiä?

– Suurin on kyllä tällä hetkellä tiedettynä sukutausta. Eli jos äidillä tai sisarella on endimetrioosi, niin on 5–6-kertainen siihen, että itselläkin on.