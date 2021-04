Turun myrkytyskuolemien taustalla todennäköisesti tabletteihin ujutettu vaarallinen fentanyyli – "Useampi sata kertaa vahvempi kuin morfiini"

Partasen mukaan lääkeseos on aiheuttanut huolta viime vuosien aikana.

Tänä keväänä on satojen päihdeammattilaisten käyttämän verkoston kautta tullut varoituksia liikkeellä olevasta tableteista.

– Se on rauhoittava lääke, jossa on ollut ihan muita huumeita mukana, ja ne ovat aiheuttaneet sairaalaan joutumisia ja yksittäisiä kuolemantapauksia, Partanen taustoittaa.

Lääke on useampi sata kertaa vahvempi kuin morfiini

Partasen mukaan on hyvin vahva epäilys, että lääkevalmiste on sisältänyt fentanyyliä, joka on ylilääkärin mukaan "vahvan luokan opioidi".