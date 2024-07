Fentanyyli kylvää kuolemaa jo Virossa ja Ruotsissa – vaaran odotetaan jalkautuvan myös Suomeen

Ulkomailla jättimäiseksi ongelmaksi muodostunut fentanyyli on jo aiheuttanut lukuisia kuolemia Virossa ja Ruotsissa.

Fentanyyli on jopa sata kertaa morfiinia vahvempaa. Tämän takia fentanyylillä terästetyt huumeet ovat halvempia, koukuttavampia ja vaarallisempia. Fentanyyliä sekoitetaan usein muihin huumeisiin käyttäjän tietämättä.

– Toivottavasti tämä ei tule kovin suuressa laajuudessa Suomeen, koska tämä on erittäin vaarallista. Yliannostuksen vaara on erittäin suuri.

Yhdysvalloissa epidemia

Yhdysvalloissa fentanyyli kylvää kuolemaa ennennäkemättömällä tavalla. Se on johtanut lähes 500 000 yliannostuskuolemaan kahden vuosikymmenen aikana. Fentanyylin yliannostukset ovat myös ohittaneet itsemurhat ja auto-onnettomuudet 18–45-vuotiaiden isoimpana kuolinsyynä.

Opioidi- ja mielenterveyskriisin kiihdyttämän fentanyyliepidemian uhreiksi päätyvät yhä nuoremmat. Somealustoilla kaupitellaan nuorison keskuudessa suosittuja huumavia reseptilääkkeitä, joista suuri osa on fentanyyliä sisältäviä väärennöksiä.

– Valtaosa näistä tilauksista tulee, voisi sanoa ihan huuhaa-sivustoilta, jotka siis eivät ole minkään apteekkien sivustoja, vaan verkossa on vain joku myyntipaikka, missä myydään lääkkeitä. Sinänsä ne saattavat näyttää virallisilta, mutta ne eivät kuitenkaan ole sitä, Tullin rikostutkinnan päällikkö ja valvontajohtaja Hannu Sinkkonen.

Huumeita virtaa Aasiasta

Kiina on yksi Yhdysvaltoihin salakuljetetun fentanyylin pääasiallisista lähtömaista. Asiasta on tullut jälleen yksi Yhdysvaltojen ja Kiinan välejä raastava tekijä. Maahan on kohdistettu kritiikkiä siitä, ettei se ole tehnyt tarpeeksi estääkseen fentanyylin kulkeutumista Yhdysvaltoihin.