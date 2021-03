Turun koronatilanne kaikkien aikojen huonoin, tämä on ryppään jäljityksen tulos: Vaihto-opiskelijoiden keskuudessa "on ollut juhlia"

"On ollut opiskelijajuhlia"

– Tässä on monta tekijää, miksi tämä on päässyt näin laajaksi. Tartunnanjäljityksessä on saatu selville, että on ollut opiskelijajuhlia. Kun osa juhlii ja jokainen asuu eri asuntolassa, niin virus leviää nopeasti aika suljetussa kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ryhmässä, Peltoniemi toteaa.