Tartuntavaara! Jos kävit näissä paikoissa, saatoit altistua koronalle – katso kaupunkien laatima lista

– Tässä on tarkoitus, että ihmiset saavat tietää, missä virusta liikkuu. Eli varoitetaan ihmisiä altistuksesta, jos he ovat olleet tietyssä paikassa.

Jäljityksessä täytyy tietää nimi

– Monista paikoista tiedossa on isompia altistuksia ja jatkotartuntojakin. Se kuitenkin vähentää väistämättä tietoamme siitä, kuinka paljon jatkotartuntoja on, kun emme pysty kartoittamaan kaikkia altistuneita, Heinäsmäki toteaa tilanteesta Helsingin osalta.

– Esimerkiksi baarissa voi olla paljon ihmisiä, jotka eivät tunne toisiaan. Jos on halaillut yöllä jotakuta tuntematonta – mikä on ymmärrettävää – meillä ei ole voimavaroja näiden jäljittämiseksi, Heinäsmäki toteaa.

Altistuksia myös kuntosaleilla

Hänen mukaansa kuntosalien osalta altistumistiedon julkaisu riippuu kuitenkin siitä, kuinka kävijöiden rekisteröinti on hoidettu paikassa.Kyse altistumislistauksessa on puhtaasti kansanterveydellinen.

– Meillähän on nytkin yli sata paikkaa, joissa on ollut tartuntoja. Ei ole tarkoitus syyllistää tai sanoa, että tietyssä paikassa olisi huonompi hygienia, Heinäsmäki tähdentää.

Turun lukema korkealla

Turun tartuntaluku on ollut useita päiviä kakkosena heti Helsingin jälkeen. Turun tartuntatautivastuulääkärin Esa Rintalan mukaan lähes kaikki Turun tartunnoista ovat nyt deltavarianttia, kuten Helsingissäkin, missä osuus on yli 90 prosenttia.

– Se selittää sitä, miksi virus leviää kuin häkä. Tauti on levinnyt ravintoloiden lisäksi nuorten keskinäisissä tapaamisissa ja jonkin verran harrastustoiminnassa, kuten jalkapallossa sekä perhe- ja kaveripiirissä. Kaverit on ollut meillä suurin piiri, jossa tartuntaa tapahtuu, hän kertoo Turun tilanteesta.

Rintala arvelee, että deltavariantti on peräisin Pietarin jalkapallokisoista ja tauti on levinnyt laajasti yhteiskunnassa.

– Ainoa hyvä puoli on, että sairaalahoidon tarve on pysynyt vähäisenä. Tartuntaluvut nousevat, ja on aika karua katsottavaa, että Turun ilmaantuvuusluku on yli 70 (THL:n mukaan), omien laskelmiemme mukaan jopa yli 80. Viimeksi meillä oli tällainen tilanne marraskuussa 2020, joten kyllähän tämä ennakoi sitä, että isoon aaltoon on jouduttu.