Turun koronaryppään vaihto-opiskelijat matkustaneet välillä kotimaahansa ja takaisin Suomeen

Kansainvälisillä opiskelijoilla viime viikolla todetussa tartuntaryppäässä on raportoitu ainakin yli 80 koronatartuntaa.

Koronavirukselle on altistunut Turussa vajaat 200 opiskelijaa. Määrät todennäköisesti kasvavat edelleen, ja uusia testituloksia saadaan koko kuluvan viikon ajan, Turun kaupunki kertoi maanantaina.

Ilmaantuvuusluku alueella pandemia-ajan suurin

Varsinais-Suomen koronatilanne on tällä hetkellä kaksi viikkoa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä (Hus) jäljessä, sanoo koronakoordinaatioryhmän puheenjohtaja, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Husin alueella on viimeisten kahden viikon aikana todettu lähes 345 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Seuraavaksi suurin luku on Varsinais-Suomen 259.

Koordinaatioryhmän mukaan Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on nyt koko pandemia-ajan suurin. Myös positiivisten näytteiden osuus testatuista on korkein koko epidemia-aikana. Se on noussut 5,8 prosenttiin.