Tupakkayhtiöiden manipulaatio näkyy nuorten sähkötupakoinnin lisääntymisenä: "Markkinoidaan terveellisenä vaihtoehtona tupakalle"

Sähkösavukkeiden kokeilukäyttö ja päivittäinen käyttö on jopa yleisempää suomalaisnuorten keskuudessa kuin tupakointi tai nuuskaaminen. Taustalla on tupakkateollisuuden onnistunut manipulaatio, joka on saanut nuoret uskomaan, että vapet ovat terveellisempiä kuin perinteiset tupakkatuotteet.