Nuorten sähkötupakointi on jo ilmiö – ostaminen on helppoa: "Yks vape maksaa noin 20 euroa ja siitä saa 2500 hatsia"

THL:n erityisasiantuntija Hanna Ollila kertoo, että kouluilta on tullut huolestuneita yhteydenottoja.

– Kouluista on tullut viestiä, että nuorilla on monenlaisia, uusia tuotteita. Nuorten sähkösavukkeiden käyttöön on jouduttu eri tavoin puuttumaan.