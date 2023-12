Sähkötupakan myyntiringit suomalaiskouluissa jo kuin huumekauppaa: "Velkoja peritään väkivalloin"

8. ja 9.luokkalaisista liki kolmannes on kokeillut sähkötupakkaa ja päivittäinen käyttö on jo yhtä yleistä tai jopa yleisempää kuin tupakointi tai nuuskaaminen yläkoululaisten ja lukiolaisten keskuudessa.

– Kokeiluja on enenevissä määrin myös nelos- ja vitosluokkalaisilla, joka on nuorin ikäryhmä, jonka kouluterveyskysely kattaa, kertoi Syöpäjärjestöjen terveyden edistämisen asiantuntija Elina Hartikainen vape-ilmiötä ja sähkötupakointia käsittelevässä infotilaisuudessa marraskuun lopussa.

– Nämä lapset ja nuoret, eivät ymmärrä, että he saattavat altistaa itsensä ihan todelliselle väkivallanuhkalle, sanoi ennalta estävän erityistoiminnan komisario Hannu Väänänen Länsi-Uudenmaan poliisista samassa infotilaisuudessa.

"Rahaa on alettu perimään väkivallalla uhkailemalla"

– Ne tuodaan Suomeen ulkomailta normaalin tuontikanavan ohi ja koska lapsien on hankala saada tuotteita Suomesta laillisesti, ostavat he tuotteet kavereiltaan tai tuntemattomilta nuorilta.

– Tämä johtaa siihen, että nuorilta otetaan tuotteista isompaa hintaa kuin hankintahinta on ollut ja syntyy velkoja, joita peritään väkivalloin.

– Otsikot eivät ole liioiteltuja. On ollut jopa tapauksia, että on saatu yhdet tai parit henkäisyt, niin joku keksii, että siitä syntyy velkasuhde. Sitten rahaa on alettu perimään väkivallalla uhkailemalla.