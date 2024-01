Koululaiset tilaavat vapeja somesta kotiinkuljetuksella – johtanut kouluissa jopa vessakieltoihin

Hallituksen esitys on myöhässä, ainakin jos kysytään nuorilta itseltään. Pääkaupunkiseudulla asuva 15-vuotias Mikael on sitä mieltä, että vapejen ostaminen on yksinkertaista, sillä niitä voi hankkia helposti Snapchat- tai Telegram-ryhmistä. Asian arkaluontoisuuden vuoksi Mikael ei esiinny jutussa omalla nimellään.

Lainsäädäntö laahaa perässä

– Nämä uudet laitteet ovat nuorille erittäin houkuttelevia, ja niitä on tullut helposti saataville välittäjien kautta. Niitä on tarjottu nuorille esimerkiksi Snapchatissa jopa suoraan, Ollila sanoo.

– Lain puutteet vaikeuttavat oppilaitosten työtä. Monista uusista tupakan vastikkeista on vaikea sanoa päältäpäin, sisältävätkö ne tupakkaa tai nikotiinia, ja siksi kouluilla on rajallisemmat mahdollisuudet puuttua niihin, Ollila sanoo.

"En ole vastaan"

Mikael on saanut koulussa tietoa vapetuksen haitoista. Luokissa on pidetty videopalavereita, joissa on puhuttu sähkötupakan haittavaikutuksista. Silti vapetus on kouluissa hänen mukaansa iso ongelma. Vapetusta tapahtuu erityisesti koulun vessassa.