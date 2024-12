Asiantuntija: Vapen myynti pitäisi kieltää Suomessakin – sekoittaa nuorten aivokemian ja lisää ADHD:n riskiä

Nuorten sähkötupakointi on kasvava ongelma, joka aiheuttaa suuria haasteita aivojen kehitykselle, kertoo Helsingin yliopiston dosentti Outi Salminen MTV:n haastattelussa.

Mitä nuorempana niin sanottu vapettaminen eli sähkötupakointi alkaa, sen pahemmin nikotiini häiritsee aivokemian kehitystä. Seurauksena on unihäiriöitä, keskittymiskyvyn puutetta ja riskiä ADHD-diagnooseihin.

Belgiassa kielletään kertakäyttöisten sähkötupakoiden myynti vuoden alusta ja samaa suunnitellaan Saksassa ja Ranskassa. Isossa-Britanniassa laki astuu voimaan kesäkuussa. Helsingin yliopiston dosentti Outi Salminen on sitä mieltä, että Suomen pitäisi seurata näiden maiden esimerkkiä.

–Suomessahan tämä on selkeästi myös kasvava ongelma ja erityisesti nuorten parissa on huolestuttavaa, että sähkötupakkaa käytetään merkittävästi enemmän kuin muutama vuosi sitten. Noususuunnassa ollaan Suomessa, sanoo Salminen.

Vapettaminen kaksinkertaistunut

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nuorten sähkösavukkeiden käyttö eli vapettaminen on kaksinkertaistunut parissa vuodessa. THL:n vuoden 2023 kouluterveyskyselyn tuloksista kävi ilmi, että sähkötupakkaa käytti päivittäin seitsemän prosenttia kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista pojista ja kuusi prosenttia tytöistä.

Jos Suomessa tulisi myyntikielto kertakäyttövapeille, menisi bisnes yhä enemmän laittomiin kanaviin, esimerkiksi Telegramiin.

–Näin varmasti käy, koska sosiaalisen median kanavia on todella hankala hallita tai rajoittaa. Siellähän myynti ja markkinointi on hyvin vahvaa ja erityisesti nuoriin vetoavaa. Sanoisin silti, että kyllä myynti kannattaa kieltää. Tulisi vähän vahvemmin yleisön tietoisuuteen, että kysymys on vakavasta asiasta, Salminen sanoo.

Suuri ongelma sähkötupakoissa on se, että käyttäjä harvoin tietää, mitä tai miten paljon nikotiinia se sisältää. Nikotiini on haitallista nuorten aivojen kehitykselle.

–Aivot kehittyvät aikuisiksi vasta noin 25-vuotiaana ja mitä nuorempana aloittaa nikotiininkäytön, sitä enemmän se häiritsee aivokemian kehitystä. On hyvä myös huomata ihan tällainen käytännön asia, että nikotiini heikentää unen laatua ja me kaikki ymmärrämme, että laadukas ja riittävän pitkä yöuni olisi todellakin tärkeää nuorten kehitykselle, muistuttaa dosentti Salminen.

ADHD:n riskin kasvaa

Vapettaminen on yhteydessä keskittymishäiriöihin ja Saarisen mukaan on todettu, että hyvin nuorena aloitettu säännöllinen nikotiinin käyttö kasvattaa ADHD-riskiä. Tietenkin on paljon muitakin riskitekijöitä, mutta nikotiini siinä muiden mukana on yksi selkeä riskitekijä.

–Voidaan sanoa, että osalla nuorista vapettaminen on yhteydessä ADHD-diagnooseihin. Siinä on tietysti mukana kaikki energiajuomat, nikotiinin ja alkoholin käyttö. Kaikki nämä yhdessä lisäävät ADHD:n esiintymistä. Vapettamiseen voi jäädä myös nopeasti koukkuun. Tutkimusta on enemmän tupakoinnista, josta tiedetään, että ihan yhden, kahdenkin tupakan polttaminen voi aiheuttaa nuorella riippuvuuden. Nimenomaan sen vuoksi, että aivot ovat vielä kypsymättömät ja ovat hyvin alttiita nikotiiniriippuvuudelle jo pienistä määristä.

Kokeilunhalu, jännityksen hakeminen ja tarve kuulua porukkaan vaikuttavat siihen, että esimerkiksi koulun vessoissa vapetetaan. Sähkötupakat voivat myös olla niin sanottuja kannabisvapeja eli ne sisältävät nikotiinin sijasta kannabista.

–Sanoisin, että nuoret ovat kuitenkin fiksuja. Asioista pitää puhua esimerkiksi kouluissa ja somekanavissa valistusmielessä. Jonkin verranhan sitä jo tehdäänkin, vaikka tämä muu markkinointivyöry tahtoo tulla läpi paremmin. Tietoisuutta pitää lisätä entistä enemmän niin nuorille kuin aikuisille, vanhemmille ja kasvattajille sekä poliittisille päättäjille, muistuttaa Salminen.