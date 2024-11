Kun erikoislääkäri kysyy nuorilta potilailtaan yhden kysymyksen, ahdistuksen syy alkaa selvitä – "Todellinen terveysuhka"

Sähkötupakkaan liittyy harhaluuloja

Yksi kysymys vastaanotolla paljastaa ahdistuksen alkuperän

– Nuoren nikotiiniriippuvuus on todellinen terveysuhka. Käyttö voi johtaa myös syrjäytymiseen. Vastaanotollani on ollut jopa alakoulussa vapen aloittaneita potilaita. Tyypillisesti lapset kertovat käyttäneensä vapea 1–2 vuotta ennen kiinni jäämistään.

Vanhemmatkaan eivät välttämättä tiedä haitoista: "Vahva harha elää myös nuorten keskuudessa"

– Vanhemmilla on epätietoisuutta ja joskus vanhemmat saattavat luulla, että savuton nikotiinituote on haitattomampi. Vahva harha elää myös nuorten keskuudessa. Vakavat ja laajat haitat terveydelle aiheutuvat nikotiinista, joka on myrkky, ja aiheuttaa riippuvuuden. Tupakan savu itsessään on häiritsevää, ja nykypäivänä tupakointi on merkitsevästi vähentynyt kaiken ikäisillä, Juusela sanoo.