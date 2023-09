THL: Sähkötupakat houkuttelevat jo alakoululaisia

Sähkötupakointi on nuoria koukuttava muoti-ilmiö, joka houkuttaa jopa alakouluikäisiä. Tämä käsitys saa vahvistusta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreista kouluterveyskyselyn tuloksista.

Kuluvan vuoden keväällä kerätyt vastaukset kertovat, että vaikka sähkösavukkeiden kokeilu ja käyttäminen vähenivät vuodesta 2017 vuoteen 2021, nyt on palattu takaisin aikaisemmalle tasolle. Käyttö on yleistynyt jopa vastaajajoukon nuorimmilla eli alakoulun 4.- ja 5.-luokkalaisilla.

– Tulokset ovat huolestuttavia. Osasin viime aikojen uutisoinnin perusteella odottaa, että sähkösavukkeiden käyttö on yleistynyt, mutta se on hieman yllättävää, että kehitys näkyy näin selvästi jo 4. ja 5. luokkalaisilla, toteaa THL:n erityisasiantuntija Hanna Ollila STT:n haastattelussa.

Tutkimuksen tiivistelmässä muistutetaan, että kyselyn nuorimmassa ikäryhmässä eri tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on harvinaista ja suuri osa sähkösavukkeiden käytöstä on kokeiluja. Ollilan mukaan käänne antaa silti varoittavan esimerkin.

– Uusia tuotteita tulee kiihtyvällä tahdilla. Jos seurataan vain tupakoinnin ja nuuskaamisen kehitystä, saattaa jäädä huomaamatta muu kehityskulku, joka yhtä lailla voi johtaa siihen, että meillä on nikotiiniriippuvaisia nuoria – ja myöhemmin aikuisia.

Tuoksut ja maut vievät mennessään

– Uusissa laitteissa on paljon nuoria houkuttavia ominaisuuksia. Ne näyttävät usein ihan muulta kuin tupakka- tai nikotiinituotteelta. Nuorten käyttämissä sosiaalisen median kanavissa on ollut ilmeisen hyvää näkyvyyttä näille tuotteille, Ollilla tietää.

– Verkkokaupoista tai välittämisen kautta hankittujen tuotteiden sisältämistä aineista ei ole varmuutta, ja näistä tuotteista on raportoitu Suomessakin huomattavan suuria nikotiinipitoisuuksia.

Kouluterveyskyselyn mukaan on yhä yleisempää, että alaikäiset hankkivat sähkösavukkeita sosiaalisen median kautta. Edellisen kuukauden aikana sähkösavuketta käyttäneistä pojista noin 36 prosenttia ja tytöistä noin 41 prosenttia kertoi kevään kouluterveyskyselyssä hankkineensa ne näin.

– Käsitykseni on, että osa vanhemmista on hyvinkin perillä uusista tuotteista, mutta varmasti aika monelle on haastavaa pysyä perässä, Ollila toteaa.