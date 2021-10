Tuore tähtihankinta vain jäävuoren huippu – yksi SM-liigaseura on onnistunut poikkeuksellisen hyvin tshekkivahvistuksissaan

Pääkuvan video: C Moren jääkiekkostudiossa perattiin torstaina SM-liigan parhaita hankintoja alkukauden perusteella. Listalla oli myös Pelicansin Lukas Jasek.

Viime kausina Pelicansissa ovat onnistuneet muun muassa hyökkääjät Hynek Zohorna ja Rudolf Cerveny sekä tolppien välissä Patrik Bartosak. Kaikki nämä pelaajat ovat Pelicansin kautta ponnahtaneet KHL:ään. Nyt uusi tshekkitähti on saapunut kaupunkiin.

Uusi jäsen tshekkikokoelmaan

Pelicansissa alku on ollut lupaava, sillä syyskausi on sujunut piste per ottelu -tahtiin.