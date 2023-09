Kohupäätöksen Venäjällä tehnyt vahvistus viehättyi SM-liigasta – perhe vaikutti ratkaisuun: "Paras meille"

Kuinka korkealla Pelicans on? Asiantuntija Petteri Sihvonen ennustaa Liigan joukkueiden sijoitukset ja listaa, keitä kannattaa seurata.

Jordan on kahden suunnan puolustajana kovan luokan vahvistus SM-liigaan. Hänellä saattaa olla vielä joitain hyviä pelivuosia edessään, mutta tässä vaiheessa uraa hän halusi ottaa huomioon myös poikansa tulevaisuuden.

– Ajattelimme, että tämä on paras vaihtoehto meille itsellemme ja myös pojalleni, joka pelaa myös jääkiekkoa. Suomen junioriohjelma on todella hyvä. He tuovat mitaleita joka vuosi juniorien MM-kisoista.