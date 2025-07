Tuore Red Bull -pomo kommentoi tallin tulikuumaa kuskisoppaa – "Olen vakuuttunut siitä"

Red Bullin uusi tallipomo Laurent Mekies astui Belgian GP-viikonlopun alla ensimmäistä kertaa median eteen uudessa roolissaan.

Mekies palkattiin Red Bullin tallipäälliköksi heinäkuun alussa, kun talli antoi potkut 20 vuotta tallipäällikkönä toimineelle Christian Hornerille.

48-vuotias Mekies kertoi F1:n haastattelussa, että eteen avautunut työmahdollisuus tuli hänelle lähes yhtä suurena yllätyksenä kuin muullekin F1-väelle.

– Kuten teillekin, se tuli minullekin täysin puun takaa. Sain puhelun Oliver Minztlaffilta (Red Bull GmbH:n toimitusjohtaja) ja Helmut Markolta (neuvonantaja) vain tunteja ennen kuin tieto julkistettiin. Tietystikin se oli yllätys. Yritin vain sulattaa sitä, kunnes sanoin itselleni, että Red Bull pyytää sinua tuollaiseen rooliin. Kuinka se voisi olla mitään muuta kuin etuoikeus? Mekies kertaa.

Kauden 2024 alusta lähtien Mekies toimi tallipomona Red Bullin sisartalli RB:n riveissä. Ranskalaisinsinööri myöntää, että lähteminen tutusta ympäristöstä oli osaltaan vaikea, sillä tallin projekti oli hyvällä mallilla.

– Se oli tavallaan todella vaikeaa, koska seikkailu siellä oli uskomaton. Kehityskaaremme oli upea ja olimme tehneet niin paljon muutoksia viimeisen puolentoista vuoden aikana. Oli todella sellainen tunne, että meistä oli tulossa entistä parempia, joten siltä osin oli hieman outoa jättää tuo laiva, Mekies sanoo.

– Mutta toisaalta talli on täydellisissä käsissä. Alan (Permane) on täydellinen kaveri astumaan tallipomon rooliin. Hän tuntee tallin läpikotaisin, Mekies jatkaa.

Viimeiset viikot Mekies on käyttänyt henkilökuntaansa tutustumiseen. Lyhyessä ajassa tallin työntekijät ovat tehneet uuteen pomoon jo merkittävän vaikutuksen.

– Red Bullilla janotaan vain yhtä asiaa. Ja se koskee kaikkia koko tallissa. He ovat täällä taistellakseen voitoista ja mestaruuksista. He sitoutuvat tähän täysillä ja haluavat jatkaa voittamista ja parhaimman auton suunnittelua. Se on luonnollisesti tavoitteemme. Olemme talli, joka haluaa taistella maailmanmestaruuksista, ja teemme kaikkemme tehdäksemme niin myös tulevaisuudessa.

Red Bullin tulevaisuus on herättänyt viime aikoina paljon keskustelua. Jo ennen Hornerin potkuja menestystallin jättivät suunnittelijanero Adrien Newey ja huippumekaanikko Jonathan Weathley. Hornerin ohella myös Newey ja Weathely ovat näytelleet merkittävää roolia tallin kultaisten menestysvuosien taustalla.

Myös tallin supertähden Max Verstappenin ympärillä on pyörinyt viime viikkoina hurja huhumylly, ja hollantilaiskuskia on viety huhuissa vahvasti Mercedekselle jopa kesken sopimuskautensa.

Belgian GP:n alla kuumimmat huhut ovat nyt laantumaan päin, sillä Mercedeksen tallipomo Toto Wolff vakuutti Mercedeksen haluavan jatkaa nykyisellä kuskikaksikollaan George Russellilla ja Kimi Antonellilla.

Uusi Red Bull -pomo Mekies korostaa Verstappenin merkitystä Red Bullille.

– Totuus on se, että Red Bull on jättimäisen sitoutunut Maxiin. Ja tapa, jolla me voimme olla niin sitoutuneita häneen, on tarjota hänelle paras mahdollinen auto. Ja sitä jokainen ihminen tässä yrityksessä haluaa enemmän kuin mitään muuta. Siihen panostamme, ja loput tulevat olemaan seurausta siitä. Max on avainroolissa projektissamme, ja me tarvitsemme hänen taikatemppujaan radalla, Mekies vakuuttaa.

Viime aikoina Red Bullin murheenkryyninä on ollut Verstappenin tallitoveri. Sergio Perez joutui jättämään tallin viime kauden päätteeksi kehnojen ajosuoritustensa myötä, vaikka meksikolainen ehti jo aiemmin kauden 2024 aikana solmia Red Bullin kanssa jatkosopimuksen.

Perezin paikan ottanut Liam Lawson sai ajaa tallissa vain kaksi osakilpailua ennen kuin Red Bull passitti Lawsonin RB:lle ja nosti japanilaiskuski Yuki Tsunodan Verstappenin rinnalle.

Vaikka kuljettajat Verstappenin rinnalla ovat vaihtuneet, eivät tulokset ole muuttuneet. Tsunoda on kerännyt kymmenen Red Bullilla ajetun osakilpailun aikana vain vaivaiset 10 MM-pistettä.

Tsunodan hyvin tunteva Mekies uskoo vaikeuksista huolimatta vakaasti japanilaiseen.

– Yuki on nopea kaveri. Siitä ei ole epäilystäkään. Eikä se vauhti katoa. Olosuhteet ovat olleet vaikeat. Tiedän, että talli on hyvin vahvasti hänen tukenaan, ja yrittää vapauttaa sen, mikä on vapautettavissa. Olen vakuuttunut, että hän pystyy näyttämään hänen todellisen arvonsa lähitulevaisuudessa, Mekies sanoo.