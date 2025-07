Toto Wolff linjasi: nämä kuljettajat hän haluaa ensi kaudeksi

Mercedeksen tallipäällikkö Toto Wolff sanoi, että George Russell ja Kimi Antonelli ovat Mercedesin ensisijainen kuljettajavalinta ensi kaudelle.

Kommentit sulkevat ainakin tällä hetkellä Red Bullin nelinkertaisen maailmanmestarin Max Verstappenin välittömän siirron saksalaistiimiin.

Kun kaudesta on nyt puolet ajettu, Verstappen on MM-pistetilanteessa kolmantena 69 pistettä McLarenin Oscar Piastria perässä. Hollantilaiskuljettajan unelma viidennestä peräkkäisestä mestaruudesta on erittäin kovan työn takana.

Ensi kauden alussa voimaanastuvien uusien sääntömuutosten on oletettu satavan vahvasti Mercedeksen laariin ja tämän veikattu kiinnostavan Verstappenia.

Nämä spekulaatiot voimistuivat entisestään sen jälkeen, kun Red Bull erotti pitkäaikaisen tallipäällikkönsä Christian Hornerin tässä kuussa. Laurent Mekies otti vastuun tämän viikonlopun Belgian GP:stä alkaen.

”Tulemme hyvin toimeen”

Russellin sopimus päättyy tämän kauden lopussa. 18-vuotias tulokaskuski Kimi Antonelli liittyi tiimiin tälle kaudelle vuoden mittaisella sopimuksella, mutta on osoittanut olevansa suuri tulevaisuuden lupaus.

– Suunnitelma on, että haluamme jatkaa Georgen ja Kimin kanssa. Se on ensimmäinen prioriteetti, Wolff kertoi Itävallan ORF-televisiokanavalle keskiviikkona.

– Emme tietenkään voi sivuuttaa Maxin kaltaista kuljettaa ja hänen tulevaisuuden suunnitelmiaan. En kuitenkaan usko, että tulee suuria yllätyksiä.

On kerrottu, että Verstappenilla olisi nykyisessä sopimuksessaan pykälä, että mikäli hän on kauden puolivälissä kärkikaksikon ulkopuolella, hollantilaisella on oikeus purkaa diili Red Bullin kanssa.

Sosiaalisessa mediassa innostuttiin tässä kuussa sen jälkeen, kun Wolffin ja Verstappenin kerrottiin olevan lomalla samaan aikaan ja samalla Sardinian alueella, mutta Mercedes-pomo hylkäsi tämän merkityksen.

– Jos menette lomalle lähellä toisiaan, se ei tarkoita, että aiotte myös työskennellä yhdessä Formula 1:ssä.

– Olemme aina tulleet hyvin toimeen keskenämme. Satumme myös lomailemaan samankaltaisilla seuduilla, Wolff totesi.