Max Verstappenilta vähättelevä kommentti Christian Hornerista

Max Verstappen vähätteli vihjauksia siitä, että Christian Hornerin lähtö Red Bullilta vaikuttaisi hänen pitkäaikaiseen sitoutumiseensa F1-talliin.

Ennen tulevan viikonlopun Belgian GP:tä Spa-Francorchampsissa Verstappen kohtasi lehdistön ensimmäistä kertaa sen jälkeen, kun Red Bullin tallijohdossa tehtiin isoja muutoksia.

On puhuttu, että Hornerin ja Jos Verstappenin välillä oli ilmeinen välirikko.

– Ei, ei oikeastaan ole. Mielestäni ihmisillä voi olla erimielisyyksiä silloin tällöin, ja itse asiassa odotankin niitä tapahtuvan, koska jos kaikki ovat aina samaa mieltä, ongelma on olemassa. Mielipiteiden on oltava erilaisia, hallitseva maailmanmestari asetteli sanansa.

Vaikka Verstappen kunnioitti Horneria, hän myös vähätteli entisen pomonsa roolia omassa tulevaisuudessaan.

– En usko, että sillä on mitään merkitystä tulevaisuuden päätökselleni. Ainoa asia, jolla on merkitystä, on se, että työskentelemme auton parissa ja teemme siitä niin nopean kuin pystymme.

– Viimeiset puolitoista vuotta eivät ole olleet sitä, mitä haluamme olla. Nyt yritämme olla tänä vuonna hieman kilpailukykyisempiä, mutta varmasti myös uusien sääntöjen myötä, Verstappen kertoi medialle.

Verstappen kertoi, että hän sai tiedon Hornerin korvaamisesta Racing Bullsin tallipäällikkö Laurent Mekiesillä ”puoli päivää aiemmin”.

– Minulla on hyvät suhteet osakkeenomistajiin, joten mielestäni on aivan normaalia, että he ilmoittavat asiasta joillekin tiimin jäsenille ennen kuin asia julkaistaan.

– Loppujen lopuksi uskon, että tällaisia asioita voi tapahtua tässä maailmassa. Ja kun he kertoivat minulle päätöksestä, se ei ollut niin, että he vain löivät luurin kiinni, vaan keskustelimme asiasta. Minun ei tarvitse mennä yksityiskohtiin, mitä he sanoivat.

Verstapppen korostaa, että johto ja osakkeenomistajat päättivät, että he halusivat muutosta.

– Loppujen lopuksi he johtavat tallia ja minä olen kuljettaja, joten mitä tahansa he päättävätkin, heillä on täysi oikeus tehdä mitä haluavat, ja niin se periaatteessa tapahtui.

Verstappen sanoi olevansa kuitenkin innoissaan uudesta tallipäälliköstä.

– Olen innoissani tiimin tulevaisuudesta, koska niin meidän on tehtävä. Taaksepäin katsominen ei ole järkevää.

– Mutta samaan aikaan arvostamme noita 20 vuotta. Esimerkiksi minun ja Christianin välinen suhde ei muutu. Hän ei tietenkään ole täällä nyt kilpailuviikonloppuna, mutta hän on minulle silti kuin toinen perhe, Verstappen sanoi.