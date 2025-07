Lewis Hamiltonilta ennennäkemätön moka – britiltä "yllättävä reaktio"

F1:n seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton romahti hämmästyttävällä tavalla Belgian GP:n sprinttiaika-ajossa perjantaina. Hamilton tipahti jatkosta jo ensimmäisessä osiossa, kun hän jäi tuloslistalla sijalle 18. Hamilton selitteli tapahtunutta lyhytsanaisesti.

Hamiltonin aika-ajo meni lopullisesti pilalle ensimmäisen osion loppuhetkillä, kun hän lukitsi autonsa taka-akselin (takarenkaat) jarrutuksen yhteydessä. Tämä johti pyörähdykseen, minkä myötä Hamilton ei pystynyt parantamaan aikaansa.

Hamiltonilta kyseltiin aika-ajon jälkeen, että mitä tilanteessa tapahtui. Kokenut brittikuski sätti itseään.

– Pyörähdin, Hamilton vastasi Sky Sportsin mukaan, jatkaen takarenkaiden lukkiutumisesta:

– Tuo tapahtui ensimmäistä kertaa koko urani aikana, Hamilton, 40, pyöritteli päätään.

Ferrari toi päivityksiä Belgian GP:hen, mutta ne eivät Hamiltonin mukaan parantaneet auton ajettavuutta.

– Yleinen suoritustaso ei ole kovin hyvä. Tuosta on vaikea sanoa sen enempää.

– Huomenna on uusi päivä, jolloin yritämme taas. Olen tietenkin todella turhautunut, Hamilton myönsi.

Sky Sportsin F1-asiantuntija, entinen formulakuski Anthony Davidson hämmästeli Hamiltonin kommentteja.

– On yllättävää, että hän otti syyt niskoillensa tapahtuneesta. Ehkä hän on toista mieltä sen jälkeen, kun hän on käynyt dataa läpi.

– Vaikuttaa siltä, että hän on masentunut ja hän antaa sen takia raippaa itselleen, Davidson jatkoi.

Davidson viittasi siihen, että taka-akselin lukkiutumisen ja pyörähdyksen todelliset syyt olisivat olleet enemmän Ferrarin autossa kuin Hamiltonissa.

Belgian GP:n sprinttikilpailu ajetaan lauantaina. Normaali eli pidempi kisa on ohjelmassa sunnuntaina.