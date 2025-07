Ralf Schumacherilta raju F1-väite: "Syy on Bottas"

Ralf Schumacher näkee Sergio Pérezin Valtteri Bottasta parempana vaihtoehtona Cadillacin F1-talliin ja tylyttää suomalaiskuljettajaa.

F1-sarjaan ensi kaudella liittyvään yhdysvaltalaistalli Cadillaciin ovat olleet viimeaikaisissa huhuissa vahvimmin tyrkyllä konkarikaartia edustavat Sergio Pérez ja Valtteri Bottas sekä hiukan vähemmän kokenut Mick Schumacher.

Mickin setä, entinen F1-kuljettaja ja nykyinen -asiantuntija Ralf Schumacher sai Backstage Boxengasse -podcastissa puntaroitavakseen, kumpaa hän suosisi ennemmin Cadillacille, Bottasta vai Péreziä. Vastaus ei ollut Mercedeksen varakuljettajana tänä vuonna toimivan suomalaisen kannalta mairitteleva.

– Jos katsoo, missä Sauber oli viime vuonna ja missä he ovat tänä vuonna, mielestäni syy on Bottas, Schumacher latasi.

Bottas jäi viime vuonna Sauberilla kokonaan ilman pisteitä, ja kiinalainen Zhou Guanyu ajoi tallille sen kauden ainoat neljä pinnaa. Olkoonkin että autokin on vaikuttanut viime kautta iskukykyisemmältä, saksalainen Nico Hülkenberg on kaasutellut Sauberille tällä kaudella jo 37 pistettä ja brasilialainen Gabriel Bortoleto puolestaan neljä pojoa. Viime kisassa Hülkenberg saavutti peräti F1-uransa ensimmäisen palkintokorokesijoituksensa yllettyään Silverstonessa kolmanneksi.

Siinä missä Bottakselle ei ollut jatkoa Sauberilla, meksikolaisässä Pérez joutui puolestaan väistymään Red Bullilta vaisujen esitystensä jälkeen.

– Pérezistä puhuttaessa voi olla vähän reilumpaa katsoa, mitä hänen jälkeensä on tapahtunut vertailtaessa Max Verstappeniin.

Sekä Liam Lawson että sittemmin Yuki Tsunoda ovat kyntäneet pahasti nelinkertaisen maailmanmestarin rinnalla. Tosin Verstappen ei ole samanaikaisesti pystynyt vaisummalla autolla viime kauttakaan vastanneeseen menoon ja on jäänyt McLarenin Oscar Piastrista sekä Lando Norrisista selkeästi pisteissä.

"On oltava rehellinen"

Kumpi Cadillacille, Valtteri Bottas vai Sergio Pérez – vai molemmat?Credit: dpa picture alliance / Alamy Stock Photo

Pérez voisi tuoda enemmän sponsorirahaa, mikä myös heilauttaa Schumacherin papereissa vaakakuppia meksikolaisen puoleen, kun "kaikki on rahoitettava".

– On oltava rehellinen. Jos hän tuo myös rahaa mukanaan, se on tietysti erittäin tärkeää alussa.

Zhouta Schumacher ei voi Cadillacille kuvitella, "koska Amerikalla ja Kiinalla ei ole parhaita suhteita tällä hetkellä".

Mick Schumacherin suhteen Ralfia ei voi pitää puolueettomana arvioijana. F1-sarjassa Haasilla 2021–22 kaasutellutta veljenpoikaansa saksalainen toki suitsutteli.

– Ihmiset sanovat taas, että setä, mutta kun katson, kuka muu voi tulla kyseeseen, niin Mickillä on vähän kokemusta ja potentiaalia huipulle. Hän on mielestäni yksi hyvistä kandidaateista, joka on oppinut vähän lisää.

– Hän on myös kypsynyt hiukan. On selvää, että kahdella vuodella on suuri merkitys.

Schumacher pyöritteli, että "lopulta tällainen päätös riippuu monista tekijöistä, joten meidän on pidettävä sormia ristissä".