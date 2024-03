Kovia kysymyksiä Max Verstappenista – kohupomo Christian Hornerilta erikoinen vuodatus

– Max on tärkeä ja arvokas osa tiimiä. Hän on upea kuljettaja, mutta jokaisella on tässä tiimissä roolinsa. Olemme tiimi. Kukaan yksilö ei ole tiimiä suurempi, ja tämä on ainoa tapa saavuttaa tällaisia tuloksia.

– Spekulaatioita on paljon, mutta tiimi on tärkein, samoin se, että keskitymme suorituskykyymme radalla. Meidän oma intressimme on saavuttaa radalla sellaista menestystä kuin tänään. Tämän taustalla on mahtavaa tiimityötä. Te ulkopuoliset näette vain pinnan, mutta kyse on niistä naisista ja miehistä, jotka tekevät työnsä kulissien takana, toimitusketjussa ja tukitoiminnoissa. He kaikki tekevät aivan naurettavan pitkää päivää. Tämä on yksi maailman suurimmista ellei jopa kaikkein suurin joukkueurheilulaji. On yhdeksän muuta tiimiä, jotka yrittävät tehdä sen, mitä me teemme. Se ei ole kovin helppoa. Se on mahdollista vain, jos tietty henki, kulttuuri ja päättäväisyys läpäisevät koko yrityksen. Kuljettajat ajavat lopputuotetta, ja he tekivät mahtavaa työtä tänään.