Ilveksen päävalmentaja Tommi Niemelä on saanut joukkueensa vakuuttavaan iskuun.

Ilveksen kausi käynnistyi yskähdellen, mutta viime viikkoina tupsukorvien kynnet ovat olleet terävinä. Joukkue liitää kuuden ottelun voittoputkessa ja 20 ottelun kuntopuntarissakin joukkue on toisena.

31 pelatun ottelun jälkeen sija sarjataulukossa on tällä hetkellä seitsemäs.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kiven mukaan Ilveksen vahva vireen syyt eivät johdu mistään muutoksista, vaan päinvastoin. Vaikeasta alusta huolimatta Niemelä on päättänyt luottaa koko ajan samaan pelitapaan, joka on nyt iskostunut täksi kaudeksi Tampereelle saapuneiden vahvistusten selkärankaan.

– Hän luottaa siihen omaan tyyliinsä, jolla hän on kolme vuotta tehnyt hyvää tulosta. Kauden alussa siellä oli niin paljon ulkomaalaispelaajia, jotka pelasivat kaikki vähän omaa peliään. Kaikista Niemelän kommenteista kuulsi se, ettei hän ollut tyytyväinen siihen. Se alkukausi oli yksinkertaisesti erittäin hidasta avaamista, mikä aiheutti menetyksiä. Sitten kun omissa tuli menetyksiä, maalivahdit eivät pelastaneet. Siitä tuli se kierre, Kivi perkaa.

Nyt Ilveksen peli on uomissaan. Saman pelitavan kärsivällinen rummutus on vihdoin alkanut tuottaa tulosta kaukalossa.

– Nyt se on muuttunut. Niemelä on luottanut siihen avaamiseen, jossa he poikkeuksellisesti hakevat kaikki viisi paineen alta. Sitä muut eivät tee. Nyt ei tule harhoja. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että nyt pelaajat ovat nopeampia jaloistaan, käsistään ja päästään. He joutuivat liriin sen takia, kun he eivät vain kerenneet. Nyt he kerkeävät, ja sen takia tuo peli on paljon paremman näköistä, Kivi sanoo.

– Myös maalivahdit ovat tulleet mukaan show’hun ja tekevät tarvittavia pelastuksia. Tämä on ollut se selvä ydin, johon Niemelä on luottanut koko ajan.

Kiven mukaan Ilves on parantanut merkittävästi myös puolustuspelaamistaan. Joukkue pelaa jäällä paljon alkukautta viisaammin ja osaa valita paikat, jolloin aggressiiviselle paineistamiselle on tilaa.

– Heille ei tule enää niin avonaisia paikkoja. Heidän karvauspelinsäkin on paljon fiksumpaa. Pelaajat eivät pelaa enää niin paljon itseään ulos. He paineistavat, kun on sen paikka. Varsinkin kun he johtavat, se kovaa päälle meno vähentyy. Todella älykästä pelaamista, Kivi kehuu.