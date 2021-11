Suomen nuorimmasta autokoulunopettajasta tuli kiistelty jääkiekkohahmo ja NHL-pelaajan isä – uskaltaa kajota vaiettuihin aiheisiin: "En ajatellut, että puolet Suomesta sekoaa"

Tomi Haula on porilainen, mutta hän viettää paljon aikaa Rauman Äijänsuon katsomossa.

– Vetääkö Erik koko kauden luistinsuojat jalassa et saadaan kamppailusta tasaväkisempi?

Vastaavia lämäreitä suoraan syötöstä on nähty vuosien varrella monta kertaa.

Nuorempi poika Lukossa

Tomi Haula istuu Äijänsuon jäähallissa seuraamassa Lukon ja TPS:n U20-nuorten ottelua alkulämmittelyä. Lukossa pelaa hänen nuorempi poikansa, Tomek Haula , joka on päässyt haistelemaan 17-vuotiaana U20-joukkueen ilmapiiriä.

Isoveli Erik Haulan "projekti" osui nappiin, ja hänestä tuli vakuuttavan NHL-uran tehnyt ammattilainen. Tomek on vasta polkunsa alussa, mutta into on kova. Haula muistuttaa, että Erik oli saman ikäisenä voittanut jo A-nuorten SM-hopean ja pelasi Yhdysvalloissa.