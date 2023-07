Tuomo Ruutu tyrmää Suomessa sitkeästi eläneen NHL-myytin

Tuomo Ruutu, 40, on kokenut miesten jääkiekkoliiga NHL:ssä kaksi värikästä kautta Florida Panthersin apuvalmentajana.

Ruutu pelasi NHL:ssä 12 kaudella. Runkosarjaotteluita hyökkääjälle kertyi 735, joissa tehopisteiksi kirjattiin 146+200, mikä summaa keskiarvoksi mukavat 0,47 pistettä per peli.

Lisää suomalaisvalmentajia

Suomessa on puntaroitu, millaiset mahdollisuudet esimerkiksi Jukka Jalosella on edetä NHL:n valmennuspestiin.

Mikä merkitys on pelaajataustalla, paljonko NHL-kokemuksesta on etua? Nähdäänkö taalaliigassa vaihtoaitioissa lisää suomalaisia pikkutakeissaan?

– En ennusta mitään, mutta valmentajamäärän kasvu Pohjois-Amerikan ulkopuolelta ja Suomestakin on mahdollista, siinä missä aikoinaan eurooppalaisten pelaajien kasvanut osuus. Olen aina ollut sitä mieltä, että jokaisella on oma tiensä eteenpäin, Ruutu aprikoi.

– Ei ole yhtä reittiä tai oikeaa tapaa. Niitä on monia, oli roolisi mikä tahansa kentän laidalla tai kaukalossa. Mestaruuksia on voitettu monilla tavoilla ja kokonaisuuksilla, Ruutu täydentää.

Tunteet ja ympyrä

– Suurin ero on ehkä se, että pelaajana keskityin omaan tekemiseen. Nyt keskityn muiden suorituksiin. Sen on erilaista, mutta tunnelataus on sama, ja se heittelee suuntaan jos toiseen, Ruutu paljastaa.