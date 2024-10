Mestariluotsilta huimaa puhetta Tuomo Ruudun kyvyistä – tätä on luvassa: "Hänet on luotu siihen"

Käynnissä oleva kausi on Tuomo Ruudulle jo neljäs Florida Panthersin apuvalmentajana ja kolmas päävalmentaja Mauricen valmennustiimissä.

Maurice ja Ruutu olivat toisilleen entuudestaan tutut, sillä Ruutu pelasi oman pelaajauransa aikana useamman kauden ajan Mauricen alaisuudessa Carolina Hurricanesissa.

– Rakastin pelata hänen alaisuudessaan. Hän ajatteli aina sinun parastasi. Hän saattoi olla välillä kova, mutta ajatteli aina sinun parastasi ja sen myös tunsi. Se on yksi hänen suurimmista vahvuuksistaan. Minusta hän oli pelaajaurani paras valmentaja, Ruutu kehuu.

Siirtyminen pelaajasta ja valmentajasta valmentajakollegoiksi on sujunut mutkitta. Ruudun mukaan Maurice tekee valmentajien välisen yhteistyön helpoksi selkeällä toiminnallaan.

– Hän on erinomainen kommunikoija. Hän johtaa apuvalmentajiaan erittäin hyvin. Tiedämme, mitä teemme ja milloin. Hän on todella selkeä ja hyvä puhuja. Jokainen päivä on minulle oppitunti. On häkellyttävää, kuinka monta vuotta hän on valmentanut ja kuinka montaa pelaajaa hän on valmentanut. Olen yrittänyt oppia häneltä jotain joka päivä.

Ruutu on sementoinut itselleen tärkeän palan Floridan valmennustiimissä. Päävalmentaja Mauricen mukaan Ruudun panos näkyy erityisesti Anton Lundellin pelissä. Mauricen mukaan pieniä viilauksia peliinsä NHL-uransa alusta lähtien tehnyt Lundell on ottanut oikeita askeleita eteenpäin pitkälti Ruudun ansiosta.

Myös upeaa kautta pelaava Lundell korostaa Ruudun merkitystä.

– Tuomo on auttanut tosi paljon. Aina ei ole ollut pelkkiä mukavia palavereita, mutta se kuuluu siihen. Virheistä opitaan. Näiden vuosien varrella on tuntunut, että on pystynyt menemään tosi paljon eteenpäin ja Tuomo on auttanut paljon, Lundell sanoo.

– Se tietämys, kun hän on itse pelannut ja tapa, jolla se pystyy auttamaan. On ollut siistiä työskennellä Tuomon kanssa. Tuntuu, että on pystynyt menemään jokaisella osa-alueella eteenpäin.

Ruutu on vasta oman valmentajapolkunsa alussa, mutta Maurice uskoo vakaasti, että suomalaisella on kirkas tulevaisuus lajin parissa. Maurice esittikin Ruudusta ylvään ennustuksen.

– Hänestä tulee NHL-päävalmentaja, jos hän vain itse haluaa sitä. Hänet on luotu siihen ja hänellä on intohimoa siihen. Hänellä on paljon parempi näkemys hyökkäyspään pelaamisesta kuin minulla. Hän on elintärkeä palanen valmennustiimissämme, Maurice kehuu.

– Se, miten Tuomo pelasi tätä peliä 10-15 vuotta sitten, on juuri sellaista peliä, mitä me yritämme pelata nyt. Ei ollut kovinkaan montaa kaveria, jotka pystyivät silloin siihen. Hän vietti suurimman osan urastaan mustelmilla, kun hän pelasi niin kovaa ja täysillä. On hienoa, että hän on valmennustiimissä.

Ruutu haluaa itse rakentaa omaa valmennusuraansa maltilla, eikä halua vielä maalailla upeita unelmia NHL-päävalmentajuudesta. Hän nojaa valmentajana samaan viisauteen kuin pelaajanakin.

– Niin kuin sanoin pelaajanakin, yritän joka päivä olla vähän parempi ja katsotaan, mihin se vie. Se ei ole oikeastaan mihinkään muuttunut. Katsotaan, mitä se tuo. Joskus se tuo hyviä asioita ja saa, mitä tilaa. Matka on vielä pitkä. Hänen ja näiden kollegojen kanssa työskenteleminen on paras koulu. Opin joka päivä ja yritän haastaa itseäni ja olla parempi joka päivä, Ruutu sanoo.