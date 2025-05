Tuomas Kiiskiseltä enemmän kuin vihjaava kommentti uran jatkosta – "Ympyrä sulkeutui"

KalPa on jääkiekon tämän kevään Suomen mestari. Kuopiolaisjoukkue voitti seurahistoriansa ensimmäisen SM-kullan, kun se kaatoi lauantaina Lappeenrannassa SaiPan Filip Westerlundin jatkoerämaalilla 3–2. Kun KalPan kapteeni Tuomas Kiiskinen nosti Kanada-maljan kohti Kisapuiston kattoa, hän tarvitsi apua varakapteeni Jesper Mattilalta.

Sen verran rikki 38-vuotias hyökkääjä oli.

– En ollut ihan varma, että pystynkö edes nostamaan kannua. Tarvitsin vähän apua alkuun, Kiiskinen sanoi.

Kiiskinen kärsi kevään aikana erinäköisistä loukkaantumisista. Hän joutui jättämään lauantain ratkaisevan finaalin kesken, kun hän ei pelannut enää kolmannen erän puolen välin jälkeen.

Kiiskiseltä tiedusteltiin ratkaisevan finaalin jälkeen, että millaisista kolhuista hän kärsi.

– En minä niistä... ne ovat ihan toisarvoisia ne vammat. Ei niistä viitsi sen enempää puhua. Siellä oli monella muullakin äijällä vammaa. Moni pelasi, osa ei. Olen iloinen, että sain pelata tämän viimeisen pelin, Kiiskinen totesi.

– Meillä on hyvät shamaanit tuolla fysioterapian puolella. Ne saivat sen verran öljyä hierottua kroppaan, että pääsi vielä jäälle, Kiiskinen jatkoi hymyissä suin.

Tuomas Kiiskinen.Jaakko Stenroos/All Over Press

Iso kysymys lauantain finaalin jälkeen oli se, että päättyikö Kiiskisen ura Lappeenrannan Kisapuiston jäälle? Tähän liittyen Kiiskinen antoi enemmän kuin vihjailevia kommentteja.

– Kyllä se varmasti hyvin lähellä on. En usko, että on enää varaosia tai varaosien, varaosia, että tämä kroppa saataisiin kuntoon.

– En usko, että (ura) jatkuu, Kiiskinen huikkasi.

Kiiskiselle heitettiin mairea kysymys tarjottimelle. Voiko hienommin enää lopettaa kuin mestaruuteen oman kasvattajaseuransa paidassa?

– Ei voi. Tätä haettiin useampi vuosi. Oma ura kesti 20 vuotta. Aika hieno ympyrä sulkeutui tässä, Kiiskinen totesi.

– Tämä on jotain, mitä on pikkupojasta asti unelmoinut, että pääsisi KalPa-paidassa nostamaan kannua. Tämän takia sitä on pelannut vielä muutaman vuoden, kun on haistanut mahdollisuuden. On tämä uskomatonta, Kiiskinen fiilisteli.

