Euforisessa tilassa ollut Sport-sankari paljasti matkineensa Petri Kontiolaa – katso ja vertaa!

Vaasan Sport eteni historiallisesti SM-liigan puolivälieriin, kun se kaatoi KooKoon maalein 4–2 pudotuspelisarjan neljännessä ottelussa. Koko sarja meni näin Sportille voitoin 3–1. Ottelun voittomaalin tekijä Viljami Nieminen oli hekumallisessa tilassa ottelun jälkeen.

Päätössummeri käynnisti Vaasan jäähallissa huimat voitonjuhlat, kun pelaajat ja katsojat ilakoivat yhdessä historiallisesta vaasalaissaavutuksesta. Sport ei ollut ennen tätä kautta voittanut yhtään pudotuspeliottelua. Samantien tulikin voitto koko sarjasta.

Sportin kolmannen maalin reilut kolme minuuttia ennen päätöstä iskenyt Viljami Nieminen oli MTV Katsomon haastattelussa täynnä onnea.

– Ihan helvetin hyvältä (tuntuu), Nieminen huokasi.

– En mää osaa sanoa mitään just nytten. Tuntuu aika hyvältä tää tunnelma, mikä täällä hallissa on ja kaikki muutenkin. On tää aika hienoa.

(Juttu jatkuu videon jälkeen)

3:26 Vaasassa juhlittiin seurahistorian ensimmäistä puolivälieräpaikkaa.

Nieminen, 23, myönsi, että maali oli hänen uransa tähän saakka tärkein maali.

– Viimeksi kysyttiin samaa – se oli varmaan pari viikkoa sitten Lukko-peli – mutta nyt tuli kyllä uusi heti tähän. Näin tiukkaan peliin en ole ikinä tehnyt maalia. Tää oli elämäni tärkein maali, kyllä.

Hanska ja maila saivat kyytiä, kun Nieminen tuuletti osumaansa riehakkaasti. Stanley Cup -voittaja Ville Niemisen poika antoi villille tuuletukselleen hersyvän selityksen.

– Mää oon ottanut "Konnasta" (ex-pelaaja Petri Kontiola) oppia tosi paljon. Muistan, kun se ratkaisi Kärppiä vastaan sen sarjan, se heitti jotain kamoja myös.

Kontiola ratkaisi keväällä 2022 Ilvekselle välieräpaikan Kärpät-ottelusarjan seitsemännen ottelun jatkoerässä. Maalin ja tuuletuksen voit katsoa alla olevalta videolta. Näyttääkö samalta?

(Juttu jatkuu videon jälkeen)

1:34 Petri Kontiola iski Ilveksen välieriin keväällä 2022.

Sportin kausi jatkuu siis puolivälierissä, jossa vastaan tulee joko runkosarjan ykkönen Lukko tai kakkonen Ilves. Vaasalaisten vatsat eivät täyttyneet historiallisesta saavutuksesta, vakuuttaa Nieminen.

– Voidaan sanoa, että onhan se nyt jo varmaa, että tämä on seurahistorian paras kausi, mutta ei me haluta lopettaa tähän. Ihan sama kumpi tulee, Ilves vai Lukko, en tiedä vielä, halutaan mennä samalla asenteella siihenkin sarjaan. Uskon, että tästä tulee hyvä juttu.