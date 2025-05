Raimo Helminen liikuttui

Ei jäänyt kauaksi, että SaiPa olisi vierittänyt SM-liigan finaalisarjan ratkaisun tiistaille. Näin ei kuitenkaan käynyt, kun Filip Westerlund latasi ensimmäisessä jatkoerässä KalPalle ratkaisumaalin. SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen pidätteli kyyneliään, kun SaiPan sensaatiokausi päättyi dramaattisella tavalla.

SaiPa johti lauantain kuudetta finaaliottelua vielä kolmannen erän loppuhetkillä 2–1. Juuso Mäenpää iski tasoituksen ajassa 58.52, minkä jälkeen ratkaisua haettiin jatkojen puolelta.

Siellä KalPa oli etevämpi, kun Filip Westerlund painoi 3–2-maalin kellojen näyttäessä aikaa 66.08.

SaiPa meinasi nousta 1–3-tappioasemasta KalPan rinnalle. Finaaleiden huima ratkaisu kävi jo kansan huulilla Lappeenrannan Kisapuiston jäähallin lehtereillä.

– Nyt on myöhäistä sanoa mitään. Noissa hetkissä pitää vain voittaa, SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen totesi tunteikkaana, silmä kostuneena.

– Ei mulla ole mitään muuta kuin positiivista sanottavaa pelaajista. Kaikista, jokaisesta, Helminen jatkoi.

Helminen, 61, kiitteli SaiPan pelaajien panosta useaan otteeseen, kun hän jakoi kommentteja Lappeenrannassa.

– Kova arvostus heille siitä, miten he ovat harjoitelleet, pelanneet ja ottaneet iskuja vastaan. Ja miten he ovat uhranneet itsensä. Eihän tuosta voi olla kuin ylpeä, Helminen perkasi ylpeänä.

SaiPa oli tämän kauden sensaatiotarina SM-liigassa. Se kipusi viime vuosien jumbosijoilta aina finaalijoukkueeksi asti.

– Pelaajat ovat kuitenkin niitä, jotka tuolla pelaavat. Heistä tuli kova joukkue. He taistelivat yhdessä ja pelasivat pirun hienoa lätkää. Tuosta se (sensaatiotarina) vain kumpuaa, kun he esiintyvät noin jäällä. Sitä kautta niitä voittoja tulee, Helminen näki.

SaiPan päävalmentaja Raimo Helminen kättelemässä KalPan joukkuetta finaalisarjan päättymisen jälkeen.Mikko Lieri / All Over Press

SaiPan useat pelaajat taistelivat erinäköisten vammojen keskellä pudotuspelien aikana. Helminen ei halunnut kuitenkaan avata aihetta sen enempää.

– En mää noista tiedä. Ainahan niitä on eri äijillä. Ei, ei, ei, emme me mene minkään taakse, Helminen pyöritteli päätään.

Pelaajien lisäksi Helminen kiitteli vuolaasti SaiPan yhteisöä, joka piti uskomatonta tunnelmaa koko pudotuspelimatkan ajan.

– Upeaa oli jätkillä pelata tuollaisen yleisön edessä. Kyllähän tuo teki heistä parempia, Helminen myönsi.

Helminen kävi kiittämässä SaiPan huimaa fanipäätyä sen jälkeen, kun SaiPa oli hakenut hopeiset mitalit mukaansa.

Yleisö reagoi huumaavalla tavalla, kun Helminen asteli heidän luokseen.

– Kyllähän tuo kosketti, ihan pirun hieno homma. Samalla tavalla heille iso arvostus siitä, miten he ovat tukeneet pelaajia. Se on arvokasta, Helminen reagoi.

4:46 Koskettava näky: Kisapuisto ulvoo hopea-SaiPalle

Fakta on kuitenkin se, että te olette tuoneet itärajalle valtavasti iloa koko kauden ajan. Kun on pyörinyt hallilla, vastaan on tullut niin paljon iloisia kasvoja. Miltä se tuntuu, kun olette aiheuttaneet noin mainion ilmiön?

– Onhan tuo ollut hienoa. Kaupunki on ollut SaiPan takana. Jos SaiPa tuo jotain iloa, niin eihän sen hienompaa asiaa tietenkään ole, Helminen miettii.

Helmisen SaiPa-projekti jatkuu myös ensi kaudella, sillä hän allekirjoitti jo aiemmin jatkopahvin seuran kanssa.

– Kai kun sopimus on tehty, niin pakko tulla töihin, ”Raipe” virnisti.

– Kyllähän mää jo aika vanha olen, mutta pitää jatkaa, Helminen heitti vitsiä SaiPan kauden päättymisen jälkeen.

