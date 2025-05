KalPa-tähti myönsi raadollisen totuuden: koko kausi uhkasi jäädä kesken

Jaakko Rissanen, 35, oli helpottunut mies, kun Kalevan Pallo voitti seurahistoriansa ensimmäisen Suomen mestaruuden lauantaina Lappeenrannassa. Kuopiosta kotoisin oleva ja KalPan junioripolun läpikäynyt Rissanen oli karun realiteetin äärellä vielä kevään finaalisarjan keskellä.

Kun KalPan pelaajat nostelivat kilpaa Kanada-maljaa käsiensä yläpuolelle Lappeenrannassa, Jaakko Rissanen oli yhtä hymyä. KalPassa isoon tietoisuuteen noussut ja seuran kanssa aiemmin muun muassa finaalitappion kokenut Rissanen pääsi juhlistamaan kuopiolaisseuran ensimmäistä Suomen mestaruutta koskaan ikinä.

Rissanen on ehtinyt edustaa Liigan puolella KalPaa yhteensä 11 kauden ajan. Rissanen tunsi suurta ylpeyttä, kun hän katseli KalPan mestaruusjuhlia kultamitali kaulassaan.

– Sitä on vain tosi iloinen. On vaikea sanoa, että miltä tämä tuntuu. (Aleksi) Elorinne auttoi tuossa vähän, kun hän sanoi, että ei sitä (mestaruuden voittamista) tajua kuin vasta parin päivän päästä. Sitä on vain tosi iloinen, ei oikein muuta osaa sanoa tähän, Rissanen sanoi tunnekuohun keskellä.

Alun perin vuonna 1929 perustettu seura hamusi mestaruutta lähes sadan vuoden ajan. Nyt koitti iso päivä.

– Aivan huikea juttu. Tätä on niin pitkään toivottu, että tämä tulisi joskus eteen. Nyt se tuli. Aivan uskomatonta, Rissanen fiilisteli.

Rissanen aisti jo varhaisessa vaiheessa KalPan joukkueen potentiaalin.

– Marginaalit ovat tietenkin pienet, mutta jos rehellinen olen, niin syksyllä sen näki, Rissanen totesi KalPan mestaruussaumoista.

– Yleensä kun KalPan kanssa on menty pudotuspeleihin, niin se on vaatinut ihan nappisuoritusta ja ehkä aavistuksen verran sitä, että kaveri epäonnistuu. Kävimme läpi sitä, että meillä on… en tiedä paras joukkue, mutta varmasti yksi parhaista. Tuon kanssa hyvä suoritus riittää, kun uskomme itseemme. Itselläni oli ainakin sellainen fiilis, että kaikki on mahdollista. Koko kauden ajan oli hyvä hype päällä, Rissanen nyökytteli päätään.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Jaakko Rissanen pääsi nostelemaan Kanada-maljaa lauantaina Lappeenrannassa.Mikko Lieri / All Over Press

"En taidakaan keretä"

Rissanen eli itse epävarmuuksien keskellä usean viikon ajan. Hän sai Ässät-puolivälieräsarjan alkuhetkillä sellaisen tärskyn, että hän joutui moniportaisen tarkistusproseduurin keskelle.

Kulisseissa väläyteltiin jopa sitä, että Rissasen koko loppukausi olisi vaarassa, kun hän koki takapakkeja.

– Oli tosi vaikeaa kyllä, Rissanen myöntää MTV Urheilulle.

– Tuo oli ikävä juttu, kun ei oikein tiennyt, että milloin sitä pääsee taas kehiin. Aluksi ajatteli, että ei tässä varmaan mene pitkään. Välillä taas näytti siltä, että todennäköisyydet eivät yhtäkkiä olleetkaan enää minun puolellani. Että en taidakaan keretä.

Samaan aikaan KalPan tehomiestä (runkosarjassa 58 ottelussa tehot 16+40) toivottiin kovasti takaisin kaukaloihin. Rissasen juonikkuutta kaivattiin erityisesti KalPan yskineen ylivoiman puolella.

– Kyseessä oli vähän sellainen vamma, ettei noiden kanssa aina tiedä. Onneksi loppu hyvin, kaikki hyvin. Pääsin pelaamaan ja sain terveenä viilettää kaukalossa. Vielä kun näin päättyi, niin ei tässä voi kyllä valittaa, Rissanen hymyilee.

Rissanen palasi tositoimiin finaalisarjan neljännen pelin yhteydessä. Hän ehti olla kuukauden verran sivussa tositoimista.

Rissaselta tiedusteltiin KalPan mestaruusjuhlien alkuhetkillä sitä, että kuka on nyt alkaneiden kekkereiden MVP eli suunnannäyttäjä. KalPan kokenut hyökkääjä mietti tovin.

– (Andreas) Okany varmaan.

– Tuo on ollut yksi meidän vahvuuksistamme, että vaikka mukana on ollut vähän nuorempia ja vanhempia jätkiä, niin kaikki ovat olleet varsin samanlaisia. Vaikka kapteeni ”Kisu” (Tuomas Kiiskinen)… ihan samanlainen hän on. Tässä on ollut hyvä sekoitus matkassa, Rissanen sanoo KalPan koko joukkueesta.

Mestaruutta juhlistetaan aivan varmasti täysin rinnoin Savon maalla. Jo lauantain finaaliottelun suoraan lähetykseen välitettiin kuvaa siitä, miten paljon ihmisiä oli kerääntynyt Kuopion torille seuraamaan KalPan potentiaalista mestaruuden ratkovaa ottelua.

– En ollut miettinytkään tuota sen enempää, kun pää on ollut vähän sekaisin tästä kaikesta. Mutta nyt kun sanoit, niin kyllä, aika hienoa mennä sinne! Rissanen makusteli torijuhlamaininnan perään.

1:45 Filip Westerlund iskee KalPalle mestaruusmaalin

0:48 Historiallinen KalPa-hetki – näin nousee Kanada-malja

2:34 Perinteet kunniaan: Petri Karjalainen puku päällä suihkuun

0:59 Tuomas Kiiskinen: Perjantain tappio ei yllättäen ollut kova paikka

4:46 Koskettava näky: Kisapuisto ulvoo hopea-SaiPalle

1:48 Pettynyt Raimo Helminen kiitteli "poikia"

2:34 Perinteet kunniaan: Petri Karjalainen puku päällä suihkuun