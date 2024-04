Veli-Matti Savinainen liittyi Hannu Jortikan ikoniseen kerhoon – antoi suoran vastauksen Tapparaan liittyvään mysteeriin

– Sitä on tullut pelattua näitä finaaleita sen verran paljon, ettei osaa oikein jännittää enää, vaan pelaa vain omaa peliä. Hyviä asioita on tapahtunut ja miksei tapahdu jatkossakin.

– Juttelimme tuossa mitalien jaon yhteydessä (Christian) Heljangon kanssa, että ovathan nämä olleet aika huikeat kolme vuotta. Kolme runkosarjan voittoa, yksi CHL-voitto ja kolme Suomen mestaruutta. Kyllä tämä on aikamoinen dynastia tällä hetkellä tämä Tampereen Tappara. Asioita on tehty viimeisen päälle ja tänne on hankittu oikeanlaisia tyyppejä. Ja kun kaikki haluavat menestyä joukkueena, niin siinä on paljon seikkoja, jotka johtavat hyviin asioihin, Savinainen vastasi.