Suomalaisvalmentaja Tuomas Iisalon luotsaama NBA-koripalloliigan Memphis Grizzlies on viime päivät ollut kohun keskellä.

Joukkueen pitkäaikainen ykköstähti Ja Morant arvosteli Memphisin valmennustiimiä medialle viime viikonloppuna ja sai seuralta yhden ottelun pelikiellon "joukkueelle haitallisesta käytöksestä". Palattuaan peleihin Morant totesi, että ei tunne iloa koripallon pelaamisesta.

Grizzliesin entinen valmentaja David Fizdale kommentoi ilmeisen jännittynyttä tilannetta toteamalla, että kitka Morantin ja seuran välillä saattaa juontaa jo viime kauteen ja valmentaja Taylor Jenkinsin potkuihin. Eurooppalaissarjoissa hienoa jälkeä tehnyt ja Grizzliesiin apuvalmentajaksi viime vuonna siirtynyt Iisalo korvasi Jenkinsin seuran päävalmentajana.

– En tiedä mitä joukkueen sisällä on tapahtunut, mutta kun annat potkut Jenkinsin tasoiselle valmentajalle, se kertoo minulle jonkin olevan vialla. Häntä tuki koko kaupunki, hän johdatti joukkueen pudotuspeleissä toiselle kierrokselle. Potkut näyttivät, ettei kaikki ole hyvin. Näyttää siltä, että tuo on purkautumassa nyt Ja'n kautta, Fizdale pohti SiriusXM-radion haastattelussa Basketnews-sivuston mukaan.

Morant näyttää Fizdalen mukaan turhautuneen uuden valmennusjohdon systeemeihin, muun muassa vaihtorotaatioon.