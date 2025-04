Tuomas Iisalolla jättimäinen ongelma – kohutähdeltä uhkaava temppu

Tuomas Iisalon valmentama Memphis Grizzlies hävisi neljännen ottelun peräkkäin NBA:ssa, kun Golden State oli parempi lukemin 134–125. Grizzliesin supertähti Ja Morant heitti ottelussa peräti 36 pistettä, mutta sortui ottelun lopussa näyttelemään uhkaavia käsimerkkejä Golden Staten vaihtopenkkiä kohti.

Morant teki käsistään aseet ja osoitti niillä Golden Staten pelaajia ja vaihtopenkkiä kohden, kun Memphis vaikutti menettävän voiton ottelun loppusekunneilla. Juuri ennen Morantin käsimerkkejä Golden State oli mennyt seitsemän pisteen johtoon, kun peliä oli jäljellä enää 20 sekuntia. Se vaikutti olevan Morantille liikaa ja hän kaivoi "aseet" esiin. Myös Golden Staten Buddy Hield oli näyttänyt Grizzlies-pelaajille samoja käsimerkkejä, ja molemmat palkittiinkin kyseenalaisista viittelyistään kaksinkertaisilla teknisillä virheillä.

Kerta ei ole ensimmäinen, kun Morant on kohun keskellä. Hän on heilunut oikean aseen kanssa kaksi kertaa sosiaalisessa mediassa, mistä on seurannut isoja sanktioita. Pelikieltojen lisäksi hän menetti miljoonia palkkasaataviaan, kun hän joutui sivuun yli 30 ottelusta. Tällä kaudella Morant on joutunut jättämään loukkaantumisten takia väliin yli 30 ottelua.

Iisalon ja Morantin välillä ristiriita

Morant on eittämättä Grizzliesin kovin supertähti ja yksi tärkeimmistä pelaajista, mutta viime aikoina koko joukkueen ja Morantin peli on sakannut. Grizzlies on hävinnyt viimeisestä kahdeksasta ottelustaan kuusi. Joukkue antoi potkut päävalmentajalleen Taylor Jenkinsille perjantaina ja nosti suomalaisen Tuomas Iisalon apuvalmentajan paikalta väliaikaisen päävalmentajan pestiin. Se ei ole ainakaan vielä auttanut, sillä Iisalon johdolla Memphisillä on vyöllään vain kaksi tappiota.

Iisalo on tuonut Grizzliesiin erilaisen hyökkäyspelin, joka perustuu raporttien mukaan enemmän hyökkääjien liikkumiseen kuin perinteiseen screen-pelaamiseen. Mediatietojen mukaan kyseinen pelityyli ei ole ollut Morantin mieleen. Kun mediaraportit kertovat myös Morantin olevan pahoillaan Jenkinsin potkuista ja erityisesti tärkeiden apuvalmentajien lähdöistä, on Iisalolla täysi työ saada joukkueen supertähti taivutettua osaksi pelikirjaansa.

NBA:n runkosarjaa on jäljellä vain kuusi ottelua. Memphis on tällä hetkellä vielä läntisen konferenssin kuudentena, mutta luisumassa pahasti sarjataulukossa alaspäin. Se on varmistanut jo pudotuspelipaikan, mutta joutumassa viimeaikaisten esitystensä myötä mukaan pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle.