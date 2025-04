Tuohtunut Ferrari-pomo laukoi painokelvotonta tekstiä Lewis Hamiltonin kriitikoille – "Hevonpaskaa"

Ferrarin tallipäällikkö Fred Vasseur seisoo jykevästi vaisuhkosti kautensa aloittaneen Lewis Hamiltonin takana.

Hamilton ja Ferrari aiheuttivat viime vuonna suuren hälyn, kun he ilmoittivat monivuotisesta sopimuksestaan jo ennen kauden 2024 alkua. Brittimestarin startti Maranellon punaisissa ei ole kuitenkaan sujunut ruusuisesti.

40-vuotias konkari on viiden ajetun kisan jälkeen MM-taulukossa sijalla seitsemän. Hamilton kuitenkin väläytti vauhtiaan Kiinassa ajamalla sprinttikisan voittoon.

Muilta osin Hamilton on ollut vaisu, mikä on tuonut seitsenkertaiselle maailmanmestarille kritiikkivyöryn niin F1-katsojilta kuin medialtakin.

Tallipomo Fred Vasseur vakuuttaa seisovansa jykevästi Hamiltonin tukena. Hän myös kumoaa suoralta kädeltä väitteet, joiden mukaan Hamiltonin suorituskyky on romahtanut dramaattisesti.

– Ei se ole romahtanut dramaattisesti. Meillä on ollut viisi kisaa. Tiedän, että haluatte huomiseksi isot otsikot. Mutta tämä on ihan v***n hevonpaskaa. Loppupeleissä me kilpailemme, siihen kuuluu ylä- ja alamäet, Vasseur jyrähtää Sky Sportsin mukaan.

Hamilton ei ole vielä päässyt sinuiksi Ferrarinsa kanssa, mikä aiheuttaa britille ja italialaistallille harmaita hiuksia. Tallissa yritetäänkin nyt löytää ratkaisuja Hamiltonin ongelmiin ennen toukokuun alussa ajettavaa Miamin GP:tä.

– En ole kovin huolissani. Jos katsoo, mitä hän teki Kiinassa tai mitä hän teki Bahrainin kisassa, niin potentiaalia on kyllä. Meidän täytyy vain säätää tasapainoa, koska meillä on kollektiivisesti ollut vaikeuksia auton tasapainon ja hänen rengastyöskentelynsä kanssa. Tällä hetkellä olemme vähän negatiivisessa asemassa, mutta autossa on potentiaalia ja yritämme selvittää sitä, Vasseur toteaa.

Lue myös: Max Verstappen selitteli käytöstään

Vasseur painottaa, että kausi on pitkä ja maltti on valttia.

– Meidän on pysyttävä rauhallisina. Te voitte tehdä mitä haluatte. Minä en halua huolehtia teidän tapaanne. Meidän on mentävä tiiminä askel kerrallaan. Se toimi viime vuonnakin. Meidän on otettava nyt sama lähestymistapa.

Hamiltonin kohdistuneeseen kritiikkiin sveitsiläispomo lataa vielä yhden vastauksen. Vasseur korostaa, että tallien välisen tasaväkisyyden vuoksi sijoitukset voivat vaihtua kisojen välillä radikaalistikin.

– En usko, että te teitte samanlaista yhteenvetoa, kun Max (Verstappen) oli viime viikolla seitsemäs. Niin se menee. Kilpailu on tiukkaa. Kymmenen autoa on parin kymmenyksen sisällä. Max voitti Japanissa ja jäi 30 sekuntia Oscar Piastrista Bahrainissa. Saudi-Arabiassa hän oli paalupaikalla ja toinen, Vasseur vertaa.