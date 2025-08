Maansa myynyt Lewis Hamilton taas lohduttomana – Ferrari-pomo astui puolustamaan: "Olemme kaikki turhautuneita"

Ferrarin tähtikuljettaja Lewis Hamilton esiintyi Unkarin GP:ssä todella apeasti.

Debyyttikausi Ferrarilla on ollut Hamiltonille tuloksellisesti todella vaikea, eikä tilanne helpottunut Unkarissakaan.

Kokenut britti jäi aika-ajoissa vasta 12. lähtöruutuun. Kehnoa suoritusta korosti se, että samalla hänen tallitoverinsa Charles Leclerc ajoi paalupaikalle.

Aika-ajosuorituksensa jälkeen Hamilton jakoi tiimiradiossa lohdutonta tekstiä.

– Olen hyödytön, olen täysin hyödytön, Hamilton ruoski itseään.

Hamilton jatkoi samalla linjalla myös media-aitauksessa.

– Tiimissä ei ole mitään ongelmia. Kuten näitte, (toinen) automme on paalupaikalla, joten luultavasti meidän täytyy vaihtaa kuskia, Hamilton manaili aika-ajojen jälkeen.

Viime viikonloppuna Hamilton esitti komean nousun pisteille, mutta Unkarissa Hamilton ei pystynyt kohentamaan asemiaan. Seitsenkertainen maailmanmestari ajoi ruutulipulle sijalla 12.

Hamilton asteli kisan jälkeen median eteen todella apeana. Hän antoi ymmärtää olevansa yhä lauantaisten kommenttiensa takana.

– Kun sinulla on sellainen tunne, niin sinulla on sellainen tunne. Taustalla tapahtuu paljon asioita, jotka eivät ole niin hyviä, silminnähden pettynyt Hamilton veisteli kryptisesti Sky Sportsille.

Ferrarin kisaraportissa Hamilton uhkui taas jo enemmän itseluottamusta. Brittikonkari aikoo käyttää kolmen viikon kesätauon hyväkseen.

– Nyt kun suuntaamme tauolle, aion käyttää ajan nollaamiseen, latautumiseen ja siihen, että palaan takaisin vahvempana. En ole vielä siellä, missä haluan, mutta taistelu ei ole ohi. Älkää jättäkö minua pois laskuista, Hamilton toteaa Ferrarin tiedotteessa.

Hamilton siirtyi Ferrarille jättimäisen mediahuomion saattelemana ja suurin odotuksin. Radalla brittimestari on kuitenkin ollut vaikeuksissa. Hän on kuljettajien MM-taistossa vasta kuudentena 42 pisteen päässä tallitoveristaan Charles Leclercistä.

Ferrarin tallipomo Fred Vasseur asettui Unkarin GP:n jälkeen tukemaan Hamiltonia.

– Ei minun tarvitse motivoida häntä. Hän on turhautunut. Hän on vaativa, mutta sen takia hän on seitsenkertainen maailmanmestari. Hän on vaativa kaikkia kohtaan, Vasseur kertoo Motorsport.comille.

Vasseur ei tuomitse suojattiaan tämän itsekriittisistä ja rajuistakin kommenteista.

– Ymmärrän täysin tilanteen. Välillä olet todella pettynyt aika-ajojen tai kisojen jälkeen, ja ensireaktio on todella raju. Ymmärrän turhautumisen – me olemme kaikki turhautuneita.

– Kun olet seitsenkertainen maailmanmestarina ulkona päätösosiosta ja tallitoverisi on paalulla, se on vaikea tilanne. Hänen turhautumisensa on normaalia, ja hän tulee kyllä takaisin. Olen varma siitä, että hän tulee suoriutumaan hyvin, Vasseur vakuuttaa.