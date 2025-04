Max Verstappen selitteli ylimielistä käytöstään – Red Bull -pomolta tiukka reaktio

Max Verstappen käyttäytyi erittäin ylimielisesti Saudi-Arabian kisan jälkeen, jossa hän jäi aikasakon saatuaan toiseksi. Myöhemmin hän selitteli vielä lapsellista toimintaansa.

McLarenin Oscar Piastri ampaisi kakkosruudusta paalulta lähteneen hollantilaisen ohi lähdössä. Verstappen oikaisi ensimmäiseen mutkaan ja sai tempustaan viiden sekunnin aikasakon. Se pudotti hänet lopulta Piastrin taakse.

Verstappen käyttäytyi kisan jälkeen ylimielisesti tv-haastattelussa ja otti lapsellisen asenteen muita kuskeja kohtaan. Hollantilaisen hiljainen mielenosoitus jatkui myöhemmin vielä mediatilaisuudessa, jossa hän kuitenkin tarjosi selityksiä toiminnalleen.

– On parempi olla puhumatta siitä. Kaikki, mitä sanon tai yritän sanoa siitä, voi saada minut vaikeuksiin, Verstappen kommentoi Racefansin mukaan.

– Tässä on kyse sosiaalisesta mediasta ja siitä, millainen maailma on. En halua puhua liikaa, koska joskus sanoja vääristellään tai ihmiset tulkitsevat niitä eri tavoin. On vain parempi olla sanomatta liikaa.

Häntä pyydettiin vielä tarkentamaan lausuntoaan.

– Maailma, jossa elämme, on vain tällanen. Ei voi ilmaista mielipidettään, koska sitä ei arvosteta, selkeästi. Tai sitten ihmiset eivät vain kestä totuutta, Verstappen veisteli.

– Rehellisesti, on parempi, että en sano liikaa. Se säästää myös aikaa, kun meillä muutenkin on niin paljon tehtävää, Verstappen perusteli ontuvasti.

FIA:n kontrollointi syynä

Verstappen kertoo yhdeksi syyksi vaikenemselleen Kansainvälisen autoliitto FIA:n tiukat säännöt. FIA on tiukentanut kuskien sananvapautta ja antanut sanktioita esimerkiksi kritisoinnista tai kiroilusta.

– Kaikki menee siihen suuntaan, että kaikesta ollaan todella herkkänahkaisia. Emmekä voi olla kriittisiä kuitenkaan. Siksi on parempi, että puhun vähän, Verstappen selitti.

– En voi kiroilla, ja samaan aikaan ei voi sanoa mitään, mikä voisi vaarantaa tai vahingoittaa... on paljon linjoja. Joten siksi on parempi olla puhumatta – voi saada itsensä pulaan, eikä kukaan taida haluta sitä.

Max Verstappen ja Oscar Piastri tulivat ensimmäiseen mutkaan lähes rinta rinnan.xpbimages.com

Horner: "En ymmärrä"

Red Bullin tallipäällikkö Christian Horner oli sitä mieltä, että Verstappenin viiden sekunnin aikasakko oli kyseenalainen päätös kiistanalaiselle tilanteelle lähdön jälkeen.

– Mielestäni se oli todella ankara päätös. Emme luovuttaneet paikkaa, koska emme uskoneet tehneemme mitään väärää. Mutkassa näkee melko selvästi – uskomme, että Max on selvästi edellä, Horner sanoi kisan jälkeen Sky Sportsin mukaan.

– En ymmärrä, kuinka tuomarit päätyivät tähän johtopäätökseen. He menivät molemmat sisään samalla nopeudella. Oscar työntyi syvälle mutkaan, Max ei voi vain kadota siinä vaiheessa.

– Ehkä säännöt vaativat tarkistusta. En tiedä, mitä tapahtui sille, että "antaa heidän kisata". Tämä filosofia näyttää olevan hylätty, Horner muotoili.

Horner selitteli myös, että Verstappen olisi kärsinyt mahdollisesti lisää, jos hän olisi luovuttanut paikkansa Piastrille heti oikaisun jälkeen.

– Jos olisimme luopuneet sijasta, olisimme joutuneet ajamaan likaisessa ilmassa ja olisimme olleet vaarassa Georgen kanssa", Horner sanoi viitaten kolmantena ajavaan George Russelliin.

– Joten, parasta oli, että siinä vaiheessa otimme rangaistuksen. Sen jälkeen vain leuka rintaan ja jatka ajoa.