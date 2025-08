Lewis Hamiltonista karua tekstiä – nyt väläytellään jo häkellyttävällä ratkaisulla

F1:n seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton jakoi rajuja kommentteja viime viikonlopun Unkarin GP:n yhteydessä, kun hän puhui siitä, miten Ferrarin ”kannattaa ehkä vaihtaa kuskia”. Hamilton viittasi hänen viime aikojensa heikkoihin suorituksiin. Entinen F1-kuski Ralf Schumacher kaataa nyt lisää vettä kiukaalle.

Hamilton laukoi kovia kommentteja Unkarin GP:n aika-ajon jälkeen, kun hän jäi sijalle 12. Samaan aikaan Hamiltonin tallikaveri Charles Leclerc täräytti paalupaikalle.

– (Olen) hyödytön, täysin hyödytön, Hamilton puhisi tuolloin Autosportin mukaan.

– Tiimissä ei ole mitään ongelmia. Kuten näitte, (toinen) automme on paalupaikalla, joten luultavasti meidän täytyy vaihtaa kuskia, Hamilton jatkoi.

Hamiltonin kommenteista heräsi melkoinen kohu, sillä hän kuuluu lajin ehdottomien suurnimien joukkoon.

Hamilton, 40, vaihtoi talvella tallia, kun hän hyppäsi yli kymmenvuotisen Mercedes-taipaleen jälkeen Ferrarille. Siellä eli Maranellon punaisen orin riveissä Hamilton on tuskaillut erinäköisten ongelmien keskellä.

Hamilton on tällä hetkellä kuljettajien taulukossa kuudentena. Hän on jäänyt MM-sarjan johtajasta Oscar Piastrista jo 175 pistettä.

Erityisesti kokeneen brittikuskin nykyvire on herättänyt huolta. Hamilton starttasi kahden viikon takaiseen Belgian kisaan joukon hänniltä. Unkarissa hän ei pystynyt nousemaan yhtään sijaa sunnuntain kisan aikana, ollen lopulta 12:s.

Entinen F1-kuski, lajin suurikonin Michael Schumacherin veli Ralf Schumacher otti Hamiltonin kommentteihin kiinni Saksan Skyn Backstage Boxengasse -podcastissa.

– Lewis on erittäin varakas mies. On täysin mahdollista, että hän joku päivänä miettii: nyt on aika tehdä jotain muuta. Että ”aion nyt keskittyä täysillä elokuviin, koska sekin uravalinta toimii varmasti erittäin hyvin”, Schumacher aloitti.

Schumacherin mukaan on täysin luonnollista, että kuljettaja miettii 40 vuoden iässä toisenlaisia valintoja.

– Ei tuo ole mitenkään outoa. Ei sitä ikuisesti tarvitse ajaa autolla kilpaa. Hänen kommenttiensa perusteella pidän täysin mahdollisena, että hän päättää lopettaa, Schumacher näkee.

Schumacherin mukaan merkittävä seikka on se, miten Hamilton vihjailee jo itse ”muutoksilla”.

– Väläyttelin tätä mahdollisuutta kolme kuukautta sitten, kun sanoin, että Hamilton saattaa lopettaa. Silloin kaikki kritisoivat minua. Nyt hän puhuu samoja juttuja. Jokin on muuttunut.

– Pidän yhä kannastani kiinni. Jos jokin ei muutu dramaattisella tavalla, hän saattaa sanoa kauden jälkeen, että se oli siinä, aika lopettaa, Schumacher pyörittelee.

Schumacher väläyttelee myös todella dramaattisella skenaariolla eli sillä, että Hamilton saattaisi lyödä ajohanskat naulaan jo kauden aikana.

– Kun ajatus pyörii päässä ja tietää, ettei kohtaloa voi enää vastuuta, silloin se on siinä. Voin kuvitella, että Ferrarin sisällä on jo mietitty, että miten he meinaavat reagoida asiaan. He eivät teeskentele sillä, etteikö mikään olisi vialla – he kyllä näkevät sen, miten Lewis käyttäytyy, Schumacher perkaa.

F1:t vetäytyivät viime viikonlopun Unkarin GP:n jälkeen kesätauon pariin. Kausi jatkuu elokuun lopulla Hollannissa.