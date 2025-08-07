Ferrari-pomo tyrmistyi Lewis Hamilton -kysymyksestä

Ferrarin on täytynyt tehdä paljon töitä viime viikkoina tukahduttaakseen vihjaukset siitä, että jotkut avainhenkilöt saattaisivat olla lähtökuopissa.

Tallipäällikkö Fred Vasseur tuli tälle kaudelle tietäen, että hänen Ferrari-sopimuksensa viimeinen vuosi oli alkamassa.

Viime kauden jälkeen Vasseurille uuden sopimuksen tarjoaminen olisi pitänyt olla itsestäänselvyys, sillä Ferrari oli vain 14 pistettä McLarenin perässä valmistajien mestaruustaistelussa. Vasseurille saatiin rustattua lopulta sopimus, mutta vasta heinäkuun lopulla.

Lewis Hamiltonin tulo Charles Leclercin rinnalle olisi pitänyt antaa Ferrarille tarvittavaa piristysruisketta, mutta näin ei ole käynyt.

Ferrari ei pysty kilpailemaan McLarenin kanssa, vaikka Leclerc onnistuikin ottamaan paalupaikan Unkarin GP:ssä.

Edes Ferrarin uusi takajousituksen päivitys ei ole kaventanut eroa MM-sarjan kärkikuljettajiin, eikä se ole auttanut Hamiltonia saavuttamaan samaa tasoa Leclercin kanssa.

Viime viikonloppu oli Hamiltonin historian pohjanoteeraus, joka aika-ajojen jälkeisessä mediatilaisuudessaan antoi ymmärtää, että Ferrarin tulisi harkita kuljettajan vaihtamista.

Kisassa hän jäi ensimmäistä kertaa tällä kaudella pisteiden ulkopuolelle.

"Ymmärrän täysin"

Vasseur joutui kohtaamaan median sen jälkeen, kun Hamilton juuttui 12. sijalle huonon strategiapäätöksen jälkeen.

Sen paremmin ei mennyt Leclercillä, jonka tarkemmin määrittelemätön ongelma autossa maksoi hänelle palkintokorokesijoituksen ja mahdollisesti voiton.

The Mirror -lehden jutussa kerrotaan, että tavallisesti kohteliaan ja iloisen tallipäällikön mieliala muuttui yhtäkkiä toimittajan esittämän kysymyksen jälkeen.

Vasseurilta kysyttiin tarjoaako Hamilton hyvää vastinetta arvokkaalle sopimukselleen. Brittikuskin kerrotaan ansaitsevan 39 miljoonaa puntaa vuodessa.

Vasseur oli ärsyyntynyt eikä "halunnut ottaa" kysymystä vastaan.

– En ole varma, ymmärränkö kysymystäsi, tai jos ymmärrän, se ei ole hyvä, tallipäällikkö vastasi kuivalla äänellä.

Kun Vasseurilta kysyttiin kuljettajansa mielialasta, hän jatkoi, että Hamilton on turhautunut, mutta motivaatio on edelleen tallella.

– Ymmärrän tilanteen täysin. Hän on vaativa, mutta siksi hän onkin seitsemänkertainen maailmanmestari.

– Ensinnäkin hän on erittäin vaativa itselleen. Kun olet seitsenkertainen maailmanmestari, tallikaverisi on paalupaikalla ja olet ulkona Q2:ssa, se on vaikea tilanne.

– Ymmärrän Lewisin turhautumisen, mutta tämä on normaalia, ja hän tulee takaisin, Vasseur totesi.